Boca Juniors no renueva a Guillermo Barros Schelotto

Publicado 14/12/2018 22:21:49 CET

Cierra así un ciclo de casi tres años como entrenador 'xeneize'

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Club Atlético Boca Juniors, Daniel Angelici, ha confirmado este viernes que Guillermo Barros Schelotto no seguirá como entrenador del primer equipo, cerrando así un ciclo de casi tres años como inquilino del banquillo 'xeneize'.

En una conferencia de prensa conjunta, el presidente agradeció la profesionalidad del cuerpo técnico; mientras, Barros Schelotto remarcó varias veces su gratitud por el cariño de todos los hinchas en una etapa con final amargo, a tenor de su derrota en la final de la Copa Libertadores contra su gran rival, River Plate.

"Asumí con mucho dolor y tristeza no haber podido lograr el objetivo. Desde el club, la Comisión Directiva, cuerpo técnico y jugadores se hizo todo lo posible por llegar hasta esta final. Lamentablemente las finales las gana solo uno y no estamos preparados, y me incluyo, en pensar que se puede perder. Eso causa angustia y tristeza y desilusión porque era el gran objetivo que teníamos", comentó Angelici.

"Me queda la tranquilidad de haber elegido a un técnico que siempre quise y que nos dio muchas alegrías como jugador. Hemos podido trabajar con un cuerpo técnico muy profesional y quiero agradecerle por los campeonatos que hemos ganado y por pelear la Copa hasta el final", agregó el máximo directivo de Boca.

Además, dijo que el pasado miércoles habían charlado "con mucho afecto y cariño" con Guillermo y su hermano, Gustavo Barros Schelotto. "El club tenía que tomar una decisión y entendimos que lo mejor para Boca es empezar el 2019 con un cambio, con un técnico nuevo. Solo es un hasta pronto por lo que ha demostrado Guillermo y por lo ídolo que es", reiteró Angelici.

Por su parte, Guillermo comenzó agradeciendo "a la dirigencia, a los empleados y, en especial, a los jugadores" por el trabajo brindado en estas tres temporadas; y de inmediato enfatizó su gratitud hacia los hinchas 'bosteros'.

"No tengo palabras para describir el apoyo, son increíbles. No me puedo olvidar en la despedida cuando nos íbamos a Madrid, cuando llenaron la Bombonera, o el partido de local, cómo la llenaron... Muchas gracias a los hinchas, lo viví como jugador y técnico, son increíbles", remarcó el ya extécnico de Boca.