Bordalás: "El Atleti sólo ha tenido las ocasiones de los goles"

Publicado 22/09/2018 22:27:58 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó la derrota ante el Atlético de Madrid (0-2) en la quinta jornada de Liga y destacó que el conjunto colchonero "sólo" tuvo "las ocasiones de los goles" en su visita al Coliseum Alfonso Pérez.

"En fútbol lo más importante es ganar. Soy muy respetuoso con la forma de jugar de todos los equipos", dijo tras la polémica generada durante la semana tras la respuesta de Simeone, que calificó el juego de los azulones como "duro".

"Hasta el segundo gol ellos solo han tenido las dos ocasiones de los goles. Cuando te enfrentas a un equipo grande acabas pagando caro los errores. Hoy nos ha faltado tirar más a puerta, sobre todo por parte de los jugadores de centro del campo", analizó el técnico del Getafe.

"En ocasiones haciendo buen partido, pierdes 0-2 y no puedes hacer nada. Los jugadores lo han dado todo. Con 0-1 tuvimos oportunidad de empatar y empezamos bien el segundo tiempo, pero el segundo gol y la expulsión acabaron con nosotros", reconoció Bordalás.

En este sentido, reconoció que su rival este sábado es "un equipo con un gran nivel al que no puedes concederle errores". "Este partido lo hemos vivido en varias ocasiones. Fue buen partido nuestro, pero los errores los pagamos caro", añadió antes de celebrar que el Getafe haya alcanzado los 500 partidos en Primera División.

Por último, Bordalás explicó la ausencia de Maksimovic. "Tuvo un golpe durante la semana y hoy no estaba para jugar. Confiamos en contar con él para el próximo partido", finalizó el preparador del Geta, que no quiso valorar la expulsión de Alejo porque "no" pudo "verla". "Ha salido con muchas ganas, pero esas acciones hay que evitarlas".