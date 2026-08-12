Borja Iglesias: "Aún estoy asimilando un poco todo"

Borja Iglesias con el trofeo de la Copa del Mundo - Tom Weller/dpa

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta Borja Iglesias ha asegurado que todavía está "asimilando" lo que sucedió en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que España se proclamó campeona, además de confesar que todo lo que se generó alrededor de su persona fue "abrumador" y que recibió "muchísimo cariño y admiración" y que no tiene "palabras para agradecerlo".

"Aún estoy asimilando un poco todo. Todavía no encontré el momento de repasar todo lo que pasó. Todo pasa muy rápido y enseguida empieza LaLiga. Son muchas emociones, muchos momentos que recuerdas, no solo del Mundial, sino previos; muchos esfuerzos a nivel familiar para que yo tuviera la oportunidad de ser futbolista. ¡Imagina cuando eres campeón del mundo! Es increíble", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club gallego.

Además, explicó que durante el torneo vivió "un retorno a la infancia, a las primeras emociones que vives respecto al fútbol". "Cuando eres pequeño, cuando todos tus amigos y tú sois del mismo equipo y pasáis un mes luchando para que todo vaya bien... Y cuando puedes vivirlo desde dentro, siendo protagonista, disfrutando como un equipo, fue una experiencia muy bonita que no había llegado ni a soñar con que pudiese pasar. Eso lo hace todavía más difícil de asimilar", indicó.

Por otra parte, el jugador compostelano confesó que no fueron "conscientes" de la pasión con la que se estaba viviendo el Mundial en España hasta que vencieron a Francia. "Hasta las semifinales no éramos muy conscientes del apoyo que recibíamos desde España, de cómo estaba el país, de cómo estaban las calles por el progreso de la selección en el Mundial. El golpe de realidad fue ese día contra Francia", manifestó.

"Pasó un ratito de celebración, cogimos los móviles y empezaron a llegar vídeos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, con pantallas gigantes... Estaba pasando algo mucho más grande de lo que estábamos viviendo nosotros dentro. Ese momento fue el 'clic' de decir 'tiene que ser nuestro'. Volvió el recuerdo de lo que pasó en 2010, que nosotros vivimos en la calle", prosiguió.

En otro orden de cosas, Iglesias se mostró emocionado por todas las muestras de cariño que recibió durante esas semanas. "Lo que se generó alrededor de mi persona fue un poco abrumador para mí. Mi participación no fue tan grande a nivel de minutos, aunque sí tuve la suerte de jugar contra Portugal y debutar. En muchos partidos me sentí cerca de participar porque estaba calentando. Con un jugador que participa tan poco no me esperaba lo que pasó luego. Recibí muchísimo cariño, muchísima admiración, no tengo palabras para agradecerlo. Aún no me lo creo. Estoy muy agradecido y muy feliz de todo lo que recibí", subrayó.

También resaltó el apoyo de toda la gente del Celta. "Durante todo el Mundial sentí el seguimiento de parte del equipo, de los compañeros, de la gente del club y de Claudio -Giráldez- y del cuerpo técnico. Sentía que estaban muy presentes y que si necesitaba cualquier cosa estaban a mi lado. En mi vuelta de vacaciones, Claudio decía que todos teníamos que sentir que un pedazo del campeonato era nuestro; yo también lo siento de esa manera", expresó.

"Mandé un vídeo al grupo con la intención de hacerlos partícipes, porque realmente siento que tienen mucha importancia. Si no fuese por ellos, yo no hubiese vivido esa situación. Quería que lo tuvieran claro. En el momento del debut tuve muchas felicitaciones, mucho cariño, mucha admiración de parte de todos. El mensaje que me mandó Claudio el día del debut me hizo llorar un poco de alegría, de emoción y de sentir que no estoy equivocado de estar donde estoy", advirtió.

Por último, aseguró que les espera "una temporada muy especial" con el "reto altísimo" de volver a "competir en Europa", algo "muy motivante", pero también por tratarse de la última de Iago Aspas. "Es especial por disfrutar de Iago. Yo todavía tengo la sensación de que lo podemos convencer, pero sin presión. Él tiene que decidir, pero a mí me gustaría que Iago continuase todo lo que quisiera porque lo veo entrenar y competir y sigue siendo un jugador de altísimo nivel. Disfrutarlo todos los días es fantástico, no solo por lo deportivo, sino por lo personal, que es de otro nivel", finalizó.