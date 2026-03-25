Borja Iglesias: "Hace unos meses igual no lo imaginaba, pero hoy sí sueño con el Mundial"

Borja Iglesias durante el entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta Borja Iglesias admitió este miércoles que aunque "hace unos meses" no pensaba con estar con la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ahora que ya no queda mucho y que ha entrado en una nueva lista del seleccionador Luis de la Fuente, "sí" que es algo con lo que sueña, dejando claro que si es elegido, su único deseo es "sumar" y "disfrutar de algo único".

"Estoy muy feliz y muy contento con lo que estoy viviendo, ya no solo en el fútbol, sino en mi vida. Hace unos meses igual no lo imaginaba, pero a día de hoy sí que es algo con lo que sueño y ojalá poder estar (en el Mundial)", aseguró Borja Iglesias durante la presentación del acuerdo de patrocinio de la RFEF con Movistar.

El 'Panda' advirtió que "soñar siempre está bien y que es bueno y bonito", pero no ha soñado con un gol suyo que sirviese para ser campeones del mundo. "Sobre todo, sueño con estar ahí y que lo marque cualquiera, no hace falta que sea mío. Sinceramente creo que sería algo fantástico y si puedo sumar, lo haré desde donde me toque y disfrutaré de cada momento porque creo que es algo único también", remarcó.

"Creo que esta convocatoria es la que más presente está también por la cercanía. Sentimos que la próxima vez que nos podemos ver es ahí y creo que está presente", aseguró el futbolista gallego, que ha entrado en una lista que se presume la última antes de la definitiva para ir a la Copa del Mundo.

El delantero se siente "cómodo en todo en la selección" y considera un halago que se le pueda comparar con Fernando Llorente, "uno de los referentes más importantes para cualquier delantero". "Que te puedan comparar un poquito con él ya es un lujo y un honor. Ojalá poder estar a la altura", confesó.

Preguntado por la inédita situación en la portería, con cuatro porteros, Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan Garcia, en la convocatoria, Iglesias subrayó que en el vestuario se ve "todo mucho más normal". "Ni siquiera nos planteamos en que pueda ser algo extraño, sino que entendemos que somos todos compañeros que luchamos por un objetivo común y disfrutamos del proceso", resaltó.

El jugador del RC Celta cree que en la selección debe "intentar sumar, aprender y crecer", pero "disfrutar también" de lo que está viviendo, y recordó, preguntado por el jugador del Real Madrid Thiago Pitarch, la importancia de "cumplir etapas, disfrutarlas y darle la importancia que tiene a cada momento". "Si digo la verdad, yo porque ya no puedo, pero si me llamasen para ir con la Sub-19 también iría encantado", sentenció.