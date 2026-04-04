El Borussia Dortmund reanuda las negociaciones para renovar a Nico Schlotterbeck

Archivo - Nico Schlotterbeck, en un partido con el Borussia Dortmund. - Europa Press/Contacto/Harvey Murphy - Archivo

BERLÍN, 4 Abr. (dpa/EP) -

El director deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha hablado con el central alemán Nico Schlotterbeck sobre su futuro, nada más haber vuelto a la disciplina del equipo amarillo tras jugar dos partidos amistosos con la selección nacional.

Schlotterbeck, de 26 años y vinculado a los rumores sobre fichajes del Real Madrid, tiene contrato con el Dortmund hasta 2027, pero su futuro ahí más allá de esa fecha lleva tiempo siendo objeto de debate.

"Nos sentamos juntos, sin ningún agente. La relación de confianza entre Nico y el club está intacta al 100%", declaró Ricken este sábado a la cadena televisiva Sky. Ricken no detalló las opciones de renovación, pero sí auguró que la próxima reunión tendría lugar lo antes posible.

"No esperaremos semanas de nuevo antes de programar la próxima reunión", afirmó al respecto. Tras la reciente victoria de Alemania por 2-1 contra Ghana en un encuentro de preparación para el Mundial 2026, Schlotterbeck desmintió informaciones periodísticas que sugerían que la renovación de su contrato con el Dortmund era inminente.

"Tengo que desmentirlo categóricamente. Por desgracia, aún no hemos llegado a ese punto", afirmó Schlotterbeck el pasado lunes. Según esas informaciones, el defensa está en conversaciones con otros clubes de primer nivel, como el propio Real Madrid y también el Bayern Múnich.

El jugador 'borusser' admitió que la situación ahora es diferente tras la marcha del anterior director deportivo, Sebastian Kehl, quien a principios de este mes fue sustituido por Nils-Ole Book. "Probablemente habría tomado una decisión en las próximas semanas, pero ahora la situación ha cambiado un poco", comentó Schlotterbeck al respecto.