Del Bosque, Villar, Marchena y Navas recuerdan en La Cartuja el gol de Iniesta: "Es el gol de todos"

De izda a dcha: Antonio Muelas, José Miguélez, Carlos Marchena, Vicente del Bosque, Jesús Álvarez, Ángel María Villr, Jesús Navas y Alejandro Ruesga - G20 PUBLISPORT

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar y los exfutbolistas Carlos Marchena y Jesús Navas recordaron este jueves en Sevilla el tanto de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 al que calificaron como el "gol de todos".

Durante la segunda edición de la Jornada Nacional de Periodismo Deportivo, que se celebra en el Estadio La Cartuja de Sevilla, Del Bosque, Villar, Marchena y Navas participaron en el homenaje al periodista deportivo fallecido en mayo de este año, que coincide con el 15 aniversario del Mundial conquistado en Sudáfrica gracias al gol del exjugador blaugrana.

En una mesa moderada por el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Jesús Álvarez, y en la que intervinieron los periodistas José Miguélez, Antonio Muelas y Alejandro Ruesga, autor de la icónica fotografía del gol del manchego a Holanda-, se rememoró el encuentro en el que España ganó su 'estrella' aquel 11 de julio de 2010 en el Soccer City Stadium de Johannesburgo.

Tras la presentación de esta segunda mesa -'Sudáfrica 2010: el Mundial que cambió la historia del fútbol español'-, a cargo del redactor jefe de Deportes de Europa Press, Gaspar Díez -"el Mundial 2010 es un viaje directo al corazón de nuestra memoria colectiva", dijo-, el exseleccionador nacional admitió que le daba un "poco de vergüenza hablar de estas cosas".

"En aquella selección mi fin último era tener un buen ambiente en el vestuario porque, sin ello, sería muy difícil lograr el éxito. Y nosotros teníamos un buen ambiente dentro del grupo, con gente buena y sana. Recibimos la hegemonía del Valencia, del Liverpool, del Barcelona, formando un grupo bien avenido de buenos jugadores con un estilo muy reconocible. Y, por supuesto, también recibimos la herencia de Luis Aragonés", confesó Del Bosque.

"Es verdad que hubo algunos problemas después del primer partido que perdimos contra Suiza, pero yo le dije a los jugadores con mi tono, un poco seco y serio, que si ganábamos los seis próximos partidos, seremos campeones del mundo", explicó Del Bosque, que también se ganó al público cuando habló de "exceso de euforia" al celebrar el gol de Iniesta -simplemente levantando ligeramente los puños-.

Por su parte, Ángel María Villar, con el que se ganaron un Mundial, dos Eurocopas y unos Juegos Olímpicos bajo su presidencia de la RFEF, sacó pecho de haber estado "ocho legislaturas" al frente del ente federativo. "Y porque no me dejaron más", aseveró. "El Mundial ha sido lo máximo. El fútbol me ha dado muchas cosas, tres profesiones: futbolista, abogado y dirigente. Hemos sido campeones del mundo con un grupo extraordinario, con jugadores y un seleccionador humildes. Sudáfrica 2010 proyectó el futbol español a todos los rincones del mundo, todos nos querían ver. España solo salió a la calle de esa manera cuando fuimos campeones del mundo", destacó Villar.

"Después de la derrota contra Suiza, ganamos todos los partidos con muchísima tensión. Lo viví con bastante normalidad. Yo era un hombre bastante distanciado de la selección, nunca le he preguntado a Del Bosque, ni a ningún seleccionador, por una alineación", subrayó el expresidente de la RFEF, que añadió que lo que quiso "conseguir como jugador" lo logró "como dirigente".

LA SABIDURÍA DE DEL BOSQUE

Jesús Navas, que entonces era casi un recién llegado a la selección en 2010 tras haber conquistado varios títulos con el Sevilla -principalmente de la Liga Europa-, fue el que inició con una cabalgada esa jugada que acabó con el histórico gol de Iniesta.

"Jugar para tu país es lo máximo para un futbolista. Pude cumplir el sueño que tenía de niño y encima con ese protagonismo. Se habla del gol de Iniesta, pero es el gol de todos", destacó el exjugador, que después de su paso por el Sevilla vivió "cuatro años increíbles" en el Manchester City.

Por otra parte, Carlos Marchena subrayó la "sabiduría" de Del Bosque, con "sus gestos y su silencio". "Eso es mucha sabiduría y lo demás es puro cuento. Cuando el jugador va a disputar esa final de un Mundial, no hay que salir con esa exaltación máxima. Había futbolistas con finales a sus espaldas, pero no con la selección española y menos en un Mundial", indicó.

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa también ha contado con la participación de José Miguélez, actual director de Deportes de Abc y que entonces cubrió el Mundial 2010 para el diario Público.

"Una de las claves de la consecución del título fue la convivencia de la selección con la prensa. Los jugadores se acercaron mucho a los periodistas, se podían hacer entrevistas a todos los protagonistas. Y eso que antes de empezar el campeonato hubo algunos episodios conflictivos que se supieron digerir con mucha normalidad. Por ejemplo, Luis Aragonés decía que a España le sobraba Busquets, pero todos los comentarios fueron digeridos con mucha naturalidad", reseñó.

En este sentido, Antonio Muelas, que rememoró en la jornada de periodismo en La Cartuja el tanto en la final que narró para Radio Nacional de España (RNE), reconoció que cuando España perdió el primer partido en Durban ante Suiza, "a Vicente (Del Bosque) lo despellejó la prensa".

"Recibió críticas durísimas. Fernando Hierro (entonces director deportivo de la selección) nos juntó a todos los periodistas y nos dijo: 'Sois libres de criticar, faltaría más, pero es el primer partido y os pediría que tuvierais un poquito de mano izquierda. Es un Mundial que podemos ganar'", manifestó.

"Con el gol de Iniesta era consciente de que estabas contando algo histórico. Nunca antes habíamos ganado un Mundial y la responsabilidad era enorme", agregó Muelas, que volvió a narrar el gol de Iniesta en la proyección de un vídeo de aquella final que fue celebrado por los asistentes en el Estadio La Cartuja.

También tomó la palabra Alejandro Ruesga, que recibió un reconocimiento de la organización del evento -a cargo de la empresa G2O Publisport- por inmortalizar aquel mágico momento para la historia del fútbol y del deporte español.

El fotoperiodista sevillano agradeció el homenaje y también las facilidades por parte de la Federación Española y a sus compañeros, citando especialmente los nombres de Paloma Antoranz, Lu Martín y José Sámano.

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa ha vuelto a situar a Andalucía y La Cartuja como punto de encuentro del periodismo deportivo nacional. Este año llega reforzada por una colaboración ejemplar entre la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, presidida por Javier Blázquez; la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, encabezada por Juan Ignacio García Conde; y la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), que preside Jesús Álvarez.