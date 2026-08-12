Brahim y Lunin dan el Teresa Herrera al Real Madrid

Archivo - Brahim Díaz, en un partido con el Real Madrid. - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este miércoles por 0-1 en su visita al Deportivo de A Coruña para la 81ª edición del Trofeo Teresa Herrera, aprovechando el solitario gol de Brahim Díaz al borde del descanso y gracias a una asistencia, con la mano desde su propia área, del portero Andriy Lunin.

El quinto compromiso amistoso de pretemporada para los merengues era uno de los torneos veraniegos con mayor solera de España y le llegaba a pocos días de iniciar LaLiga EA Sports 2026-27. Con este escenario por delante, los pupilos de José Mourinho se adueñaron de la posesión casi desde el principio del encuentro, pero sin mordiente en el ataque.

Más allá de los caracoleos del turco Arda Güler desde la mediapunta o los ramalazos del brasileño Endrick escorado a veces hacia el extremo derecho, el Real Madrid apenas incordiaba la portería de Leo Román. Por la misma banda derecha aparecía Denzel Dumfries, otro de los jugadores más activos del equipo visitante, si bien falta precisión en el pase.

Justo al cumplirse el minuto 45, Lucas Noubi cabeceó un córner a las manos de Lunin, quien estuvo raudo para sacar en largo con la mano ya que el Deportivo no replegaba del todo bien. Brahim igualmente lo vio y esprintó al hueco, amortiguó con el pecho ese pase de su cancerbero, se zafó en la carrera de un adversario, avanzó metros con un leve toque de muslo y dentro del área local rival marcó un derechazo fuerte y rápido.

Con ese golpe anímico se fue el Dépor al descanso, tras el cual los dos conjuntos realizaron varias sustituciones que no mejoraron el ritmo del partido. Eso sí, se anuló a Carlos Espí un gol por fuera de juego en el 57', quedándose sin validez su remate de primeras tras controlar con el pie de forma orientada en el área un pase de Eduardo Camavinga.

Vinícius Jr., en general apagado, fue reemplazado en el 71' por el canterano Jorge Cestero, lo que añadió control del balón al Real Madrid, pero habiendo restado pólvora. En el tramo final del duelo, el cuadro gallego apretó en busca del empate; primero gozó de una ocasión Zakaria Eddahchouri y sobre todo Miguel Loureiro tuvo otra más tarde.

La suya fue en el 87', tras un barullo a la salida de un córner, con una volea de diestra a media altura y que Lunin despejó con su pierna derecha bien posicionado debajo del travesaño. Pese al ahínco de los locales en el desenlace, el Real Madrid aguantó sin sustos por delante en el marcador y conquistó el décimo Teresa Herrera de su historia.