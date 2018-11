Brais Méndez: "No contaba con ir a la absoluta, son palabras mayores"

Publicado 08/11/2018 13:18:29 CET

El jugador del Celta de Vigo Brais Méndez mostró su sorpresa tras conocer su convocatoria para los próximos partidos de la selección española Absoluta, con la que podría debutar a las órdenes de Luis Enrique Martínez, y consideró "palabras mayores" el ser seleccionado.

"Todavía no tengo la camiseta, pero no pasa nada. Tampoco contaba con la Sub-21 ni con la Absoluta, es algo que trabajas para ello y si viene, bienvenido sea, pero la Absoluta son palabras mayores", reconoció en rueda de prensa.

Brais, que ha marcado dos goles y dado una asistencia en ocho partidos disputados en lo que va de LaLiga Santander, ha sido convocado por Luis Enrique Martínez para los partidos contra Croacia y Bosnia y, en caso de jugar, debutaría con la absoluta.

"Me acabo de enterar ahora, antes de irme a la ducha al acabar el entreno. Estoy trabajando igual, es el trabajo lo que te lleva hasta aquí", reconoció el centrocampista ofensivo, de sólo 21 años y que ha jugado dos encuentros con la Sub-21.

En la selección se reencontrará con Jonny Otto, excompañero en el Celta, e irá junto a un Iago Aspas más veterano, con 16 internacionalidades absolutas a sus espaldas. Además, otro canterano celtiña, Rodrigo Moreno, completa el 'póker' de representantes de A Madroa.

"Habla muy bien del trabajo que se está haciendo en A Madroa. Cuatro canteranos en la selección absoluta de España no es nada fácil y el Celta como club debe estar orgulloso, y a seguir trabajando para que sean muchos más los que puedan llegar", celebró.

También conoce al seleccionador, del que guarda grato recuerdo de su paso por el primer equipo del Celta, si bien Brais era juvenil. "Es cierto que cuando Luis Enrique estaba aquí entrené un par de veces con el primer equipo, no sé si tiene mucho recuerdo o no. Yo sí que me acuerdo, era juvenil y me subió y tengo que estar agradecido por esto", aseguró.

De todos modos, pese a esta convocatoria, el canterano señaló que no cambiará nada en su juego. "No me gusta ponerme presión por este tipo de cosas. Hay que salir a jugar con la mayor naturalidad posible, ya dejé de ser el canterano que viene del filial, cada vez tengo más protagonismo y es lo que quiero hacer", argumentó.

"Cada partido juego igual, da igual contra quién sea. Al final es cierto que hay más focos por lo que mueve el rival, el Real Madrid es uno de los más grandes del mundo, pero no va a cambiar nada. No me va a desconcentrar nada, sé lo que viene, un partido muy importante para nosotros. Nada externo me va a descentrar", advirtió de cara al duelo contra el Real Madrid en la próxima jornada de LaLiga.