Braithwaite: "Me quedaré más de cuatro años y medio en el Barça"

BARCELONA, SPAIN, 7 March 2020; Martin Braithwaite of FC Barcelona during La Liga match between Real Sociedad and FCBarcelona at Camp Nou

BARCELONA, SPAIN, 7 March 2020; Martin Braithwaite of FC Barcelona during La Liga match between Real Sociedad and FCBarcelona at Camp Nou - Marc Gonzalez Aloma / AFP7 / Europa Press

"Mi objetivo es jugar en una de las mejores generaciones del Barça"

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Martin Braithwaite ha asegurado que su objetivo es formar parte de una de las mejores generaciones del club blaugrana y tiene claro que su intención es estar en el Camp Nou más tiempo del que firmó en su primer contrato, cuando llegó en febrero de este año.

"Estoy seguro de que me quedaré más de cuatro años y medio, así es como lo veo en mi cabeza. En este momento, solo quiero jugar, disfrutar y ganar títulos con este equipo porque para eso estoy aquí", aseguró en declaraciones a ESPN recogidas por Europa Press.

Braithwaite recaló en el Barça ya fuera del mercado invernal por la lesión de larga duración de Ousmane Dembélé, lo que permitió al club blaugrana pagar la cláusula de rescisión del delantero en el Leganés (18 millones de euros) e inscribirle en LaLiga Santander.

No obstante, por el coronavirus, tan sólo ha podido disputar tres partidos de la competición doméstica --ante Eibar, Real Madrid y Real Sociedad--, siendo titular en el triunfo sobre los donostiarras en el Camp Nou.

"Miro a todos estos jugadores legendarios que han jugado aquí, y todos los períodos en los que tuvieron algunos de los mejores equipos, y para mí uno de los objetivos es poder decir que jugué en uno de los mejores equipos y generaciones del Barça", reveló.

Ese es uno de los objetivos del internacional danés, que firmó hasta 2024 pero quiere extender su paso por Barcelona más allá. "Quiero que la gente pueda mirar hacia atrás y decir; 'Sí, ese fue uno de los mejores equipos que ha habido en la historia del Barça'. Esa es una gran motivación para mí y viene con mucho trabajo duro. Estoy emocionado", aseguró.

No obstante, antes de cumplir el sueño de firmar por el Barça, mantuvo en secreto el interés del club catalán en él, hasta para su mujer. "Sentí, ya sabes, que era mejor esperar y ver cómo iba esto. Si se ponía 100% serio, entonces se lo haría saber a mi esposa, pero no había razón para entusiasmar a las personas que me rodean. Me emocioné, pero sabía que si se lo decía a la gente, iban a hablar de eso todos los días", explicó.

"Para mí, estaba en Leganés, tenía que actuar. Cuando estoy en un lugar, doy el 100%, así que no quería pensar en otro lado. Le cuento todo a mi esposa, pero ella solo lo sabía tres días antes de que firmara porque de repente se filtró en los medios. Se filtró por la mañana y no la vi hasta la tarde, cuando le dije que tenía hablar con ella. Sabía por qué y lo entendió", apuntó.

En cuanto al Leganés, reiteró su agradecimiento absoluto por cómo le trataron en su salda. "No puedo hablar lo suficientemente bien del Leganés. Fue realmente especial para mí la forma en que me trataron cuando tuve que irme, a veces cuando sales de un club, puedes irte con sentimientos encontrados, pero me entendieron totalmente", celebró.

"Dijeron que era una oportunidad en la vida, así que hay que aprovecharla. Habrían hecho lo mismo. Por supuesto, sintieron que no era justo que no pudieran salir y obtener un reemplazo, lo que entiendo, pero al final del día fueron muy, muy amables conmigo", reiteró Braithwaite, que era pieza clave en un 'Lega' que lucha por evitar el descenso.