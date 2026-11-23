Keane Lewis-Potter celebra uno de sus goles en el Brentford-Everton de la Premier League 26-27 - Ben Whitley/PA Wire/dpa

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Brentford se situó en la sexa plaza y cerca de la zona europea de la clasificación de la Premier League 2026-2027 después de golear este lunes por 4-0 al Everton, en el partido que cerró la undécima jornada del campeonato inglés.

Un doblete en poco más de tres minutos de Keane Lewis-Potter dio una buena ventaja a los locales tras unos primeros 45 minutos que se cerraron con la expulsión por roja directa del visitante James Tarkowski que complicó las cosas a los 'Toffees'. Vitaly Janelt sentenció con el 3-0 y Fabio Carvalho completó el 4-0 en el 90 para dejar al Brentford en la sexta plaza con 17 puntos a uno de la quinta del Bournemouth y a cuatro del Liverpool.