El defensa ilicitano Buba Sangare seguirá en el Elche CF hasta 2031, después de que el club franjiverde haya ejecutado la opción de compra acordada con la AS Roma. - ELCHE CF

ELCHE (ALICANTE), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa Aboubacar 'Buba' Sangare Traoré, que jugó como cedido en el pasado curso 2025-26, seguirá en el Elche CF hasta el 30 de junio de 2031, después de que el club franjiverde haya ejecutado la opción de compra acordada con la AS Roma para su incorporación en propiedad, informa la entidad ilicitana

Buba Sangare, de 18 años, continuará formando parte del proyecto deportivo del Elche CF después de una temporada en la que, según el club ilicitano, "ha demostrado que su talento y proyección están llamados a marcar el futuro de la entidad".

El joven defensa llegó al Elche durante el pasado mercado invernal y disputó siete encuentros como titular en el equipo de Eder Sarabia, convirtiéndose en un jugador importante para lograr la permanencia en Primera División.

Internacional habitual con las categorías inferiores de la selección española, Sangare nació en Elche y se crió en el barrio de Carrús. "Significa mucho para mí. Desde que llegué me sentí muy cómodo en el club, el cuerpo técnico y mis compañeros y la afición. Quiero dar las gracias por la confianza que han depositado en mí", manifestó en declaraciones a los medios del club.

Sangare expresó su ilusión por empezar la próxima temporada 2026-27 y por "seguir creciendo como jugador". "Quiero ayudar al equipo en todos los objetivos que nos propongamos. Espero dar una mejor versión de mí mismo, con más experiencia y confianza, y con muchas ganas de trabajar cada día para seguir mejorando", añadió.