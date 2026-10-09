Buchanan se perderá los próximos partidos del Villarreal CF por una lesión muscular

Archivo - El jugador del Villarreal Tajon Buchanan durante el partido frente al Racing Club de LaLiga EA Sports 2026-27. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador canadiense del Villarreal CF, Tajon Buchanan, se perderá los próximos compromisos del conjunto castellonense debido a una lesión muscular sufrida durante el parón internacional, según confirmó este viernes el 'Submarino Amarillo'.

"El jugador del primer equipo, Tajon Buchanan, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha durante un partido con la selección de Canadá. El tiempo de baja estará supeditado a su evolución", informó el Villarreal CF.

El técnico del equipo Íñigo Pérez ya adelantó este jueves en rueda de prensa que el canadiense no estaría disponible de cara al partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de este sábado, y posiblemente tampoco lo esté este martes en el encuentro de Liga de Campeones contra el SSC Nápoles italiano.