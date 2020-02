Calleja: "El Atlético demostró todas sus cualidades ante el Liverpool, parece que juegan doce"

Publicado 21/02/2020 15:05:25 CET

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Wanda Metropolitano (21.00 horas), mostró en el triunfo ante el Liverpool "todas sus cualidades", por lo que llegarán "con mucha confianza" a un choque que el conjunto castellonense deberá afrontar "desde la posesión" para tener "más posibilidades de ganar".

"Después de la victoria del otro día ante el equipo más en forma de Europa, de realizar un encuentro como el que hizo, a nivel emocional y de motivación es un plus. Supieron jugarlo, demostraron de lo que son capaces y llegan con mucha confianza", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que ante el conjunto 'red' "demostraron todas sus cualidades". "Es un equipo que está muy bien trabajado, en bloque hacen un trabajo defensivo extraordinario, defienden con mucha autoridad y siempre tienen chispazos en los que se incorporan al ataque con mucho sentido y hacen daño. Son capaces de vivir siempre con el marcador ajustado y no ponerse nerviosos, porque saben que van a tener momento para poder sentenciar los partidos", subrayó.

Aun así, no cree que los de Diego Pablo Simeone vayan a encerrarse. "No espero un Atlético de Madrid que se encierre, sino con mucha energía, que parece que juegan 12 muchas veces, para intentar aprovechar si tenemos algún error, donde son letales. No van a salir a replegarse, es un equipo valiente, tiene buenos jugadores e intentarán salir a por el partido", apuntó.

"La idea es ir al Wanda a sacar tres puntos, que nunca lo hemos conseguido. Siempre que hemos jugado con el Atlético hemos competido y hemos hecho buenos partidos", dijo. "Es un reto para nosotros. Conseguir tres puntos y meternos en puestos 'Champions' dice mucho del trabajo que está haciendo el Villarreal esta temporada", continuó.

Además, el técnico madrileño pidió al equipo conservar su "personalidad" y su "identidad". "Quiero un equipo que tenga el balón, porque es nuestra mejor manera de defender. Tenemos que afrontar el partido desde la posesión. Si lo afrontamos así, tenemos muchas más posibilidades de ganar y de defender mejor", indicó.

"Tenemos que ser inteligentes, saber que va a ser un partido que vamos a tener que trabajar mucho, porque lo más normal ante el Atlético de Madrid es que se den pocas ocasiones. Hay que estar acertados", prosiguió.

Todo ello tras recordar el empate de la primera vuelta (0-0), donde los rojiblancos les cortaron "una racha muy buena de goles", aunque después despuntaron. "Veníamos de una racha negativa. El partido del Valencia nos sirvió para darle una vuelta a todo y empezar a coger confianza. El día del Atlético hicimos un partido muy serio, muy igualado. A partir de ahí, no dejamos de crecer", rememoró.

"VAMOS A PELEAR POR ESTAR EN 'CHAMPIONS'"

En otro orden de cosas, el preparador del cuadro castellonense reconoció que confían en tener "opciones reales" de meterse en 'Champions', y este domingo podría ser un punto de inflexión si vencen. "Ganar a un equipo como el Atlético nos colocaría con opciones reales de disputar con cualquiera los cuatro primeros puestos. Es un partido muy difícil y no se va a acabar el mundo. Ganar a un equipo grande motiva, pero después quedan muchos puntos", recordó.

Aunque no tener que jugar entre semana "juega" a su "favor", Calleja recalcó que "todos los equipos que están en Europa están formados por plantillas largas". "Meterte entre los cuatro primeros de la mejor liga del mundo es lo más difícil que hay. Hay que tener constancia, regularidad, una pizca de suerte, que los demás equipos tengan el desgaste de competiciones europeas... Nosotros estamos haciendo las cosas bien y vamos a pelear, es lo único que puedo garantizar", afirmó.

"Para estar en puestos 'Champions' dependemos de otros resultados. Esto es largo y no tenemos que estar pendientes de los demás resultados, sino de lo que hacemos nosotros", añadió.

Por último, confirmó que Alberto Moreno está "al cien por cien" y que ya cuenta con toda la plantilla disponible. "Estoy contentísimo, hemos recuperado a los que venían de lesión. Nos queda la espina de Bruno y de Ramiro, que ha tenido que ser intervenido. Poder contar con todos es una alegría", concluyó.