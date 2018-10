Calleja: "Para estar en la final tenemos que ganar primero al Lyon"

Publicado 14/02/2018 19:22:56 CET

El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, ha asegurado este miércoles que las aspiraciones de su equipo son las de "estar en la final" pero ha advertido que para ello, tienen que "ganar primero" al Olimpique de Lyon este jueves (19.00 horas) en tierras francesas en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

"Llegamos muy bien, con mucha confianza. El equipo llega muy motivado, con muchas ganas. Es una competición diferente. Nuestras aspiraciones son estar en la final pero para eso tenemos que ganar al Olimpique de Lyon. Espero a un Villarreal que siga manteniendo su identidad, que se haga con el balón, que busquemos hacer goles saliendo a ganar", declaró en rueda de prensa.

El técnico amarillo es consciente de la dificultad tanto del choque como de la eliminatoria. "El cruce ha sido uno de los más difíciles que nos podía tocar. Tienen una gran plantilla, son valientes, sabemos de la dificultad. La final será aquí por lo que es una motivación extra para ellos. Va a ser una eliminatoria complicadísima", afirmó.

El preparador destacó al trío atacante de su rival: Mariano, Fekir y Depay. "Es una de sus virtudes, tienen mucha pegada, con jugadores desequilibrantes y con mucho gol, me he preocupado en estudiar a la gente más ofensiva de ellos. Tenemos que tener el balón para que no tengan oportunidades, con muchas vigilancias y pasando más tiempo en su campo que en el nuestro llevando la iniciativa", señaló.

Calleja apuntó que se va a ver un gran partido y que su plantilla está concentrada sólo en este encuentro. "Sólo vamos a pensar en este partido y nuestra mentalidad está en ganar aquí. Debemos tener las ideas claras desde el inicio para conseguir un buen resultado. Confío en mi plantilla y creo que va a ser un partido bonito", indicó.

Por último, el madrileño comentó la salida de Cédric Bakambu del Villarreal. "Se ha marchado un gran jugador pero tenemos muchos delanteros con calidad suficiente para seguir haciendo goles y ser más fiables a la hora de conseguir nuestros objetivos. Nos fijamos en lo que tenemos. Le deseamos todo lo mejor a Cédric", añadió.

BACCA: "AHORA EMPIEZA LO BONITO"

Por su parte, el colombiano Carlos Bacca declaró que ahora comienza lo verdaderamente interesante de la competición. "Sabemos que es la segunda fase, ahora empieza lo bonito y lo bueno, nos motiva e ilusiona, el objetivo es llegar lo más lejos posible en la Europa League y por qué no ganarla, pero tenemos que ir paso a paso y el primer paso es Lyon. Debemos ir con la mentalidad de ganar el partido", explicó.

El delantero advirtió de la gran capacidad del equipo galo. "Conocemos las cualidades del Lyon, tiene jugadores con muy buen pie, con mucha calidad y que marcan goles. Son 180 minutos y vamos a ir con nuestro juego. Va a ser una linda eliminatoria para los que la vean y para nosotros, que la disfrutaremos en el campo", agregó.

Bacca apuntó que tanto su equipo como el Lyon llegan en buen momento. "Somos dos equipos con dos grandes plantillas, como se está viendo. Los dos venimos de hacer las cosas bien. Ellos también tienen ganas de ganar esta competición, la final es en su campo. El sorteo te puede deparar rivales mejores o peores pero esto es lo que tocó", señaló.

El ariete, que ganó dos Ligas Europa con el Sevilla, destacó la importancia de pensar sólo en el choque de ida. "He tenido la oportunidad de ganar dos veces esta competición y de jugar este tipo de encuentros. Estos partidos se juegan con cabeza, con personalidad y pensando sólo en el primer partido. No puedes pensar en que vas a ganar y vas a meter muchos goles en tu estadio porque eso sería hacerse daño a uno mismo", aseguró.

El cafetero insistió en que la eliminatoria está igualada. "Sabemos que los últimos dos partidos no hemos podido ganar. Este partido llega en el mejor momento para nosotros. Venimos en crecimiento, los resultados van a volver y ojalá que sea mañana. Hay que tener un equilibrio. Si no encajamos y ganamos sería perfecto, eso es lo que se busca. La eliminatoria va a estar igualada y se va a decidir por los pequeños detalles", concluyó.