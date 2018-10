Calleja: "No queremos especular, queremos ser los que mandemos en el campo ante el Atlético"

Publicado 19/10/2018 13:02:07 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ha asegurado que no van a "especular" y que van a luchar por tener "la iniciativa" este sábado ante el Atlético de Madrid, "uno de los mejores equipos y de las mejores defensas del mundo", y ha explicado que el terreno de juego del Estadio de la Cerámica, a pesar de las intensas lluvias de las últimas horas en la provincia de Castellón, estará "en perfectas condiciones" para la hora del partido.

"Vamos a ser un equipo valiente, intenso, que proponga, que se vea al Villarreal desde la salida al campo hasta que pite el árbitro. No queremos especular, queremos ser los que mandemos en el campo y llevemos la iniciativa. Para eso, tenemos que tener el balón y ser nosotros mismos", declaró este viernes en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador madrileño apeló a aprovechar las pocas ocasiones que conceda el cuadro de Simeone. "El fútbol es gol y jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y contra una de las mejores defensas del mundo. Tenemos que estar muy precisos, muy acertados, intentar crear las máximas ocasiones posibles para que una de esas entre. Insistiremos en ser un equipo atacante y en mantener nuestra identidad para intentar doblegar al Atlético", expuso.

"Los últimos años se nos ha dado bien. Tenemos que recuperar la senda del buen juego, de no olvidar quién somos, tenemos una filosofía clara y tenemos que plasmarla en el terreno de juego. Vamos a ir a ganar desde el inicio", añadió.

Además, Calleja restó importancia a las supuestas malas relaciones entre ambos clubes por la política de fichajes en la cantera. "A nadie le gusta que se lleven jugadores de la cantera, el aficionado del Villarreal puede estar disgustado y se puede notar. Nuestras relaciones son buenas con el cuerpo técnico, que tiene toda mi admiración. Eso se va a quedar fuera del terreno de juego", indicó.

"EL CÉSPED VA A ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES"

Sobre el estado del césped, el técnico del conjunto castellonense afirmó que no va a haber problema. "Íbamos a entrenar jueves y viernes en el Estadio de la Cerámica, pero debido al temporal hemos decidido no hacerlo. En principio, está en perfectas condiciones para hacer un buen fútbol", advirtió

"Para el partido va a estar en perfectas condiciones. Ha llovido mucho, pero el sábado las previsiones son que llueva menos. No creo que los condicionantes hagan que los jugadores corran riesgo de lesión, hemos jugado en peores condiciones", continuó al respecto.

A pesar de los malos resultados, que mantienen al equipo decimosexto, Calleja "no" teme por su puesto. "Estamos todos comprometidos para sacar estos adelante, no pensamos en perder. El trabajo me da motivos para creer, los jugadores están muy comprometidos y los resultados van a llegar", puntualizó. "Siempre pido unión. Queremos sacar los resultados, no hemos dejado de luchar y tenemos que sacarlo todos juntos", solicitó a la afición.

Por otra parte, explicó que la única baja es la de Víctor Ruiz, que "no se ha recuperado de las molestias" y que tiene complicado para jugar el de Liga Europa, pero sí podrá contar con Santiago Cáseres, que ha acortado plazos. "Vemos que está al cien por cien, aunque 90 minutos es difícil. Ha hecho un trabajo excelente para estar lo antes posible con nosotros. Viene con ganas en un momento importante", expuso.

En otro orden de cosas, Calleja mostró su satisfacción por ver a Rodri Hernández, exjugador del 'submarino amarillo' y ahora en las filas del Atlético, con la selección. "Es un orgullo ver a un jugador que sale del Villarreal en la selección española. Ha hecho méritos, va a más. Tiene una personalidad enorme, un futuro sensacional y tiene condiciones para ser unos de los mejores futbolistas de España", afirmó.

Con la lesión de Víctor Ruiz y el regreso de Ramiro Funes Mori al centro de defensa, Manuel Iturra podría tener su oportunidad. "Es su posición natural. Iturra está trabajando bien y se ha ido adaptando, Cuenta con opciones de poder jugar. También está Bonera, y también Mario puede jugar de central", manifestó.