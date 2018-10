Calleja: "Parar el penalti nos hizo olvidarnos del arbitraje"

Publicado 25/02/2018 15:54:48 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ha declarado después de ganar (1-0) ante el Getafe en el Estadio de la Cerámica en esta vigésima quinta jornada de LaLiga Santander que lo que ha hecho que se olvidasen "del arbitraje" es ver cómo el héroe del partido, Sergio Asenjo, paraba los dos penaltis que ha tenido el club madrileño a su favor, reconociendo que su portero ha sido "clave".

"Hemos visto cómo nos pitaban penalti, cómo lo parábamos, y eso nos daba también alas, energía, nos hacía seguir creyendo y nos hacía olvidarnos del arbitraje. Al final hemos obtenido la recompensa, hoy era clave ganar. Estoy feliz por la victoria y por romper esa racha de malos resultados", aseguró Calleja en la rueda de prensa tras el partido, en el que se han decretado dos penas máximas en contra del Villarreal que acabó deteniendo Sergio Asenjo.

El técnico del 'submarino amarillo' también ha querido reconocer la labor de sus jugadores después de una sufrida victoria con el solitario gol de Enes Ünal. "No nos han sacado del partido, no nos hemos vuelto locos. Hemos sabido jugar con el tiempo, el ritmo del encuentro, el resultado nos favorecía", indicó.

En este sentido, no dudó en alabar a su portero Sergio Asenjo, que con sus paradas salvó los tres puntos del Villarreal. "Sergio ha sido clave. Es un jugador que nos da puntos, lo ha demostrado hoy. Tiene una calidad y una importancia grandísima y hoy ha parado dos penaltis que nos han dado tres puntos", recalcó.

Aunque elogió a su guardameta, no quiso juzgar la actuación arbitral. "Desde mi posición es difícil. Me guío por los jugadores y gente que lo ha visto por la televisión. Yo lo veo con unos ojos demasiado subjetivos. Son situaciones que no se pueden controlar y por ello me voy a centrar en lo nuestro, en la mejora y en el juego del equipo", señaló.

"Fue un partido bronco, con muchas interrupciones, costaba enlazar pases, hemos marcado pronto y eso está claro que condiciona mucho el juego del rival, que dejaba más espacios. Hemos intentado jugar directo, sabíamos que podíamos hacer daño a la espalda si nos venían a presionar arriba, y quizás nos ha faltado enlazar eso con posesiones más largas, jugadores más entre líneas, lo que ha hecho que no encontrásemos el balón y el juego que queríamos", explicó el entrenador amarillo por la superioridad en varios momentos del choque del club azulón.

También tuvo palabras para sus aficionados, de los que resaltó que han sido "los primeros en mostrar orgullo" y "el amor propio para expresar sus quejas". "Creo que nos han ayudado, lo suelen hacer, pero creo que hoy se ha vito con más fuerza aún", aseveró.

La entrada de Rukavina y Roberto Soriano en el once sorprendió al ser jugadores poco habituales, pero Calleja tiene claro que las rotaciones son importantes para ganar los partidos. "Es importantísimo que jugadores que entren aporten, ayuden y rindan. Es verdad que ha habido varios cambios, entre semana también hemos jugado y ahora vienen los partidos del Eibar y del Girona que van a ser de máxima exigencia entonces va a haber minutos para todos", manifestó.

Además, Calleja alabó el trabajo de su goleador, Enes Ünal, que ha marcado su tercer gol con el Villarreal esta temporada. "Estaba generando muchas ocasiones y estaba realizando partidos muy buenos, le faltaba el gol y hoy ha metido; también ha sido una buena asistencia. Seguiremos en esa línea de nutrir de balones a los delanteros", declaró.

Los de Javi Calleja son quintos con 41 puntos a seis del Eibar y siete del Girona, próximos partidos del club castellonense. "Son rivales directos. Le damos máxima importancia. Para nosotros es una semana clave para distanciarnos de los que nos vienen siguiendo. Si conseguimos buenos resultados se abriría una brecha y pensaríamos más en los de arriba que en los de abajo", subrayó.

Por último, respondió a la pregunta de a qué entrenador le daría el Oscar en lo que llevamos de temporada. "Por ahora, a Valverde. Está intratable. Están los primeros, juegan bien al fútbol, lo ganan todo y me imagino que parte de la culpa es de él. Así que para él todo el Oscar", finalizó.