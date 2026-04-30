Canadá deniega la entrada al presidente de la Federación de Irán para el Congreso de FIFA

Archivo - Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán - Saeid Zareian/dpa - Archivo

LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), 30 (dpa/EP)

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no podrá asistir al 76 Congreso de la FIFA que se va a celebrar este jueves en la ciudad canadiense de Vancouver después de que se le haya denegado la entrada a Canadá.

La agencia de noticias iraní 'Tasnim' informó de que Taj y otros dos responsables federativos sufrieron un "trato inadecuado por parte de los funcionarios de inmigración" al ser rechazados en el aeropuerto de Toronto, por lo que decidieron regresar a su país.

El portal 'Iran International' indicó que a Taj se le concedió un visado el lunes, pero que este fue revocado al día siguiente debido a su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), considerado una organización terrorista en Canadá y del que sería un antiguo miembro del IRGC.

En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, fue citada diciendo que, según tenía entendido, la denegación de entrada fue "involuntaria", mientras que el Ministerio de Inmigración afirmó que no haría comentarios sobre casos individuales, pero señaló en términos generales que las personas del IRGC "no pueden entrar ni tienen cabida en Canadá".

El 76 Congreso de la FIFA se celebra este jueves en Vancouver, que también es una de las ciudades sede del Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, para el que está clasificado Irán, encuadrada junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto para jugar en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle, aunque está por ver si el combinado asiático acudirá al evento ya que el país está en guerra actualmente con Estados Unidos e Israel desde finales del pasado mes de febrero.