Cancelado el Villarreal-FC Barcelona de Miami

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha confirmado este martes que Relevent Sports, empresa promotora del duelo entre Villarreal CF y FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025/2026 en Miami (Estados Unidos), ha decidido cancelar dicho partido "debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

"LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas", señaló el organismo en un comunicado.

La patronal de clubes lamentó "profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante", después de lo acontecido por el parón de 15 segundos de los equipos al inicio de los partidos durante el fin de semana, decretado por el sindicato AFE, o la disconformidad del Gobierno.

"La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos", añadió.

MIAMI NO SE CONFIRMÓ

El pasado 11 de agosto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que pediría a la UEFA que se autorizase este Villarreal-Barça en el Hard Rock Stadium, casa habitual de los Dolphins en la NFL y enclave de otros eventos deportivos del más alto nivel como los torneos ATP Masters 1000 y WTA 1000 de tenis o el Gran Premio de Fórmula 1.

La Junta Directiva de la RFEF aprobó entonces la solicitud de ambos clubes para celebrar ahí su cita de la jornada 17 en Primera División, en aras de una ulterior autorización por parte de la FIFA. Era la misma ciudad y estadio que en su día ya quiso acoger un partido oficial de LaLiga EA Sports en 2018 entre el propio Barça y el Girona, así como en 2019 un duelo entre el propio Villarreal y el Atlético de Madrid.

Pero la Justicia lo impidió las dos veces, incluyendo el rechazo que en aquellos años sí había de RFEF y FIFA a que el duelo se jugase en suelo estadounidense, siendo Luis Rubiales el entonces presidente federativo y con Javier Tebas plenamente ya asentado como presidente de la patronal.

Jugar un partido del campeonato liguero en EE.UU., el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo suyo. De la mano de Barça, Girona, Atleti y Villarreal, clubes que más habían sonado para protagonizar ese duelo oficial en Miami, Tebas lo intentó en varias ocasiones y en las dos citadas estuvo cerca de la oficialidad.

Debido a un cambio posterior en la normativa de la FIFA, ya no estaba prohibido que un partido de Liga se jugase fuera del territorio de su competición. Pero pese a tener más apoyos y la aparente connivencia del actual presidente de la RFEF, Rafael Louzán, la marcha atrás de Relevent ha sido otro duro revés para los planes de Tebas y su grupo de trabajo.

"Dada la incertidumbre actual en España, no hay tiempo suficiente para ejecutar adecuadamente un evento de esta envergadura. También sería irresponsable empezar a vender entradas sin que haya un partido confirmado", subrayó Relevent en un texto publicado por 'The Athletic'.

Esta promotora y compañía de derechos audiovisuales fue cofundada y es propiedad de Stephen M. Ross, multimillonario propietario de los Dolphins. Además, Relevent tiene una empresa conjunta con LaLiga para hacer crecer el negocio de sus respectivos torneos en toda Norteamérica.