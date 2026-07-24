Karim Adeyemi empieza a entrenar a las órdenes de Hansi Flick

El delantero del FC Barcelona Karim Adeyemi en su primer entrenamiento como blaugrana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero alemán Karim Adeyemi completó este viernes su primer entrenamiento como jugador del FC Barcelona, después de ser presentado oficialmente el jueves, en una sesión celebrada en el Camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper bajo las órdenes del técnico Hansi Flick.

El nuevo fichaje blaugrana trabajó junto al resto de futbolistas disponibles del primer equipo y también con 17 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil, en una sesión que comenzó a las 9.30 horas y que sirvió para que el internacional alemán iniciara su adaptación a la disciplina del conjunto blaugrana.

El equipo volverá a la actividad este mismo viernes por la tarde con un partido de entrenamiento a puerta cerrada frente al CE Europa (20.00 horas), una nueva prueba de preparación para el conjunto de Flick antes del inicio de la gira asiática de pretemporada.