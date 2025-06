Las capitanas españolas celebran la estabilidad y ambiente "más profesional" en la RFEF

Las azulgranas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas abogan por reducir los equipos en la Liga F para aliviar el calendario

Bonmatí: "Cuando venía a la selección hace años no disfrutaba, me quería ir a casa"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cinco capitanas de la selección española femenina de fútbol, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Irene Paredes y Olga Carmona, han celebrado este martes la estabilidad y ambiente "más profesional" en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) antes de afrontar el reto de lograr este julio la primera Eurocopa de la historia en Suiza.

"¿Qué importancia tiene la estabilidad en la federación? Mucha, porque recuerdo que cuando venía aquí hace años no disfrutaba, me quería ir a mi casa. Soy sincera. Era difícil jugar aquí porque el trato o la situación no era buena, pero ahora que todo está mejor y eso beneficia al grupo. Hemos salido más fuertes de eso, tanto a nivel de grupo como de federación", comentó Aitana Bonmatí en la jornada abierta a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En este sentido, su compañera en el Barça Alexia Putellas subrayó que los cambios en la RFEF se han notado en aspectos como los viajes, la alimentación e, incluso, en los propios entrenamientos. "Todo lo que nos ayuda a ser mejores ha cambiado radicalmente. Ahora es nivel top. Es algo que ha costado mucho y por lo que ha trabajado muchísima gente. La estructura es mucho más profesional. Nosotras lo empujamos desde el campo, pero por fin estamos en el punto en el que queríamos estar desde hace tiempo", manifestó la azulgrana.

Otra jugadora blaugrana, la defensa Irene Paredes, coincidió en que la situación está "más tranquila" que en vísperas de la anterior Eurocopa en Inglaterra, aunque señaló que aún restan "cosas que mejorar". "Pero hay gente capacitada para ello. Ahora tenemos más recursos y la tranquilidad para poder centrarnos en el fútbol", celebró.

Para la reciente campeona de la Liga de Campeones Mariona Caldentey ese clima en las concentraciones es "mucho más profesional". "Ahora están claros cuáles son los objetivos y todo el mundo trabaja para ello. Se nos escucha, se nos pregunta y se nos da lo que necesitamos para que nos sintamos a gusto y podamos ir a por los objetivos. Ahora da gusto hablar de fútbol", declaró la delantera del Arsenal.

No obstante, la nueva jugadora del Paris Saint Germain Olga Carmona apuntó que se podrían mejorar aspectos como no tener que jugar, en ocasiones, en césped artificial, aunque expresó su confianza en que este extremo se solucionará en poco tiempo.

EL CALENDARIO Y EL 'NO' A LA HUELGA

Por otro lado, Bonmatí recordó que las internacionales llevan años reclamando una Liga F "con menos equipos y más competitiva". "Tenemos que ver en las grandes ligas europeas cuántos equipos tienen y beneficiar a las jugadoras que compiten por todo como en el Barça. Pero en España no se mira por el bien de las jugadoras ni por el bien del talento", denunció la doble Balón de Oro.

A su juicio, la solución no pasa por volver a convocar una huelga. "¿Cada año tenemos que hacer una huelga? No lo sé, no sé cuál es la solución. Si al final las jugadoras de la selección decimos nuestra opinión y nada cambia, ¿qué va a cambiar una huelga? Hay personas con mucho más poder que nosotras y son quienes tienen el mando de todo esto", subrayó.

Según Alexia Putellas, España inició "un poco tarde" el proceso de profesionalización de la Liga F, donde conviven clubes "con mucha diferencia" de plantilla y presupuestos. "Quiero pensar que se está trabajando para que eso mejore. Se necesita tiempo, buenos profesionales y, sobre todo, que nosotras sigamos mejorando. Esto es una rueda, hay que seguir invirtiendo y todo va a llegar. Deseo que lo que ha pasado en el Barça suceda en el resto de los clubes y que la Liga dé un paso adelante", señaló.

Caldentey señaló que el número de equipos hace que el calendario se alargue "mucho", aunque resaltó que en España hay "muchísimo talento" y hay que "cuidarlo y exponerlo al máximo". "En Inglaterra se vende muy bien el producto y la cultura futbolística es increíble. Pero en España cada vez también hay más gente que nos sigue y se nota cuando vamos a jugar con la selección", destacó la 'gunner'.