Alexia Putellas: "Ahora soy una mejor Alexia"

LAS ROZAS (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Alexia Putellas aseguró este martes que tiene "entre ceja y ceja" la Eurocopa de Suiza del mes que viene, sobre todo por la grave lesión de rodilla que le hizo perderse la anterior y que ha hecho de ella "una mejor" futbolista y persona, al tiempo que no esconde que estarán "mucho más cerca" de poder ganar este título si dan su "mejor versión".

"No os voy a engañar, sí que es una competición que tenía entre ceja y ceja después de la lesión que tuve el día antes de empezar la última Eurocopa. Tengo muchísimas ganas, me he preparado mucho tiempo para este momento y sobre todo a disfrutarla, que creo que es una competición muy bonita. Y a competir para ganar todos los partidos", señaló Alexia Putellas a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Lo que tiene claro la de Mollet del Vallès es que ahora es "una mejor Alexia". "Me conozco mucho más, sé cuáles son mis cualidades y dónde está también mi trabajo. Todo el sufrimiento, al final, creo que te hace evolucionar como persona y como deportista, entonces, también sé gestionar mucho mejor momentos malos y sé saborear los momentos buenos también. Y, en general, creo que este año he disfrutado muchísimo y el reto es seguir alargando esa sensación para esta Eurocopa y ayudar al máximo al equipo", se sinceró.

La catalana ha tenido "tiempo" para desconectar antes de unirse a la concentración y se mostró "muy contenta de haber pasado estos momentos con la familia, los amigos y pudiendo viajar un poco aquí cerca". "Pero, a la vez, tampoco acabas desconectando porque sigues entrenando, y no dejas de pensar que tienes ahí una Eurocopa. Entonces, cien por cien desconectada no estás", apuntó.

La centrocampista ve "al equipo bien, con muchas ganas, enfocadas en el primer partido de la Eurocopa" y mejor que hace un año en los Juegos Olímpicos de París. "Los Juegos fueron más tarde y ahora son unos meses más de temporada que se alargan y llega un punto en el que no sabes si has terminado la temporada o si estás empezando la siguiente. Eso a nivel de preparación para aguantar 50, 60 partidos, es un poco caótico porque no sabes dónde meter cargas, dónde quitar", indicó.

"Estamos rodeadas de buenos profesionales y creo que este año llegamos mejor preparadas mentalmente, realmente con muchísima ambición. Nos dolió también lo de los Juegos y queremos volver a conseguir títulos", añadió al respecto Alexia Putellas.

Esta tiene claro que ganar la EURO "es algo muy complicado". "Sé que tenéis mucha confianza en nosotras y en el equipo. Nosotras somos las primeras que lo queremos, pero también hay grandes selecciones. Yo confío que si damos nuestra mejor versión estaremos mucho más cerca de conseguir ganar todos los partidos, primero en la fase de grupos y luego poder estar en las eliminatorias, pero es algo muy complicado", remarcó.

"Nosotros somos las primeras en exigir, pero hay que dejar claro que al final estamos hablando de selecciones 'top' mundiales. Nosotras nos dedicamos a jugar y los partidos y los títulos están ahí, luego cada uno es libre de poner a España donde quiera ponerla. Me quedo con que al final los rivales cada vez nos tienen más respeto a la hora de jugar y eso es que estamos haciendo las cosas bien y depende de nosotras que esto siga siendo así", subrayó la futbolista del FC Barcelona.

De todos modos, no temen a "ningún" rival, aunque tienen "máximo respeto a todos, empezando por los de la fase de grupos". "Luego creo que hay 5 o 6 selecciones que tienen muy buenas jugadoras, que llevan tiempo trabajando también, que son grandes equipos como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, que es un rival muy incómodo también, Suecia... No me quiero dejar ninguno, pero creo que estas son selecciones que perfectamente pueden llevarse el título", detalló.

"SOLO NECESITÁBAMOS QUE INVIRTIERAN EN NOSOTRAS"

Sobre los cambios vividos en el fútbol femenino, cree que ha sido producto de "muchos factores que se han ido acumulando", aunque destacó "el visibilizar un poco" este deporte para que "las niñas puedan soñar en ser futbolistas". "Mi generación y las anteriores crecimos sin saber que te podías dedicar a eso y ahora todas esas niñas ya pueden soñar con dedicarse y trabajar para ser futbolistas", señaló.

Pero "aún queda por hacer" pese a que "en los últimos años ha habido una evolución muy buena". "Al final sólo necesitábamos que invirtieran en nosotras, que nos ayudaran a mejorar y creo que se está viendo el cambio. Tú ves un partido de hace cinco años y no tiene nada que ver con los que hay ahora", reconoció.

Por otro lado, la internacional dejó claro que a nivel personal no l es "tan importante" poder ganar un tercer Balón de Oro. "He tenido la suerte de ganar dos, pero es un poco extraño porque no deja de ser un título individual en un deporte colectivo y últimamente tengo la sensación como que se da más valor realmente del que tiene", admitió.

"Creo que tampoco te define tanto un premio individual, lo que te define son todos los partidos que has jugado esta temporada, todo lo que has hecho y lo que no. Entiendo cómo va esto también, lo he podido vivir y ya si hablan de ti en esas quinielas quieres decir que has hecho algo bien y no es que me reconforte o no, porque realmente no me interfiere mucho, pero se agradece que valoren también el esfuerzo que has hecho de salir de esa lesión que tuve", agregó al respecto.