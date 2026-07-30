Carlos Espí firma por el Real Madrid

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MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Levante UD anunciaron este jueves el traspaso al conjunto blanco del delantero español Carlos Espí, canterano 'granota' que fue clave en la permanencia de su equipo en LaLiga EA Sports y fue elegido mejor jugador Sub-23 la pasada campaña.

"El Real Madrid C. F. y el Levante U. D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", anunció el conjunto de la capital.

Mientras, el Levante comunicó el traspaso como "la mayor operación de un canterano en la historia del club", sin dar números aunque su cláusula era de 25 millones de euros. Espí recaló en la entidad 'granota' en el verano de 2022, siendo juvenil de segundo año, para reforzar al Juvenil A de División de Honor, equipo con el que conquistó el campeonato liguero.

En febrero de 2024, el delantero valenciano debutó con el primer equipo, para ser protagonista del ascenso a LaLiga EA Sports con seis goles. En la elite, a sus 20 y ahora 21 años, Espí se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato, máximo goleador del equipo con 11 tantos y clave para lograr la permanencia, para ser reconocido como 'Mejor jugador Sub-23' por LaLiga.

El Madrid se hizo de manera relámpago con un Espí que no había sonado para los blancos hasta este mismo jueves, cuando el futuro del jugador ya ex del Levante parecía ser Inglaterra. A la Premier apunta un Gonzalo García para el que ya tendrá sustituto José Mourinho, con el quinto fichaje tras la llegada de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y Ibrahima Konaté.