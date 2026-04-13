Carlos Queiroz, nuevo seleccionador de Ghana

Archivo - Carlos Queiroz - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portugués Carlos Queiroz ha sido nombrado este lunes nuevo seleccionador de Ghana, a la que dirigirá en el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, ha informado la Asociación de Fútbol de Ghana.

El técnico luso, de 73 años, afrontará su quinta Copa del Mundo, después de clasificar a Sudáfrica para Corea y Japón 2002, de dirigir a Portugal en Sudáfrica 2010 y de comandar a Irán en Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, también entrenó a las selecciones de Egipto, Omán, Japón y Catar.

El entrenador del Real Madrid en la temporada 2003-04 y exayudante de Alex Ferguson en el Manchester United asume "de inmediato" el mando de las 'Estrellas Negras' para dirigirlas en el torneo que arranca el 11 de junio y en el que Ghana está enmarcada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá; se estrenarán el 17 de junio en Toronto ante el combinado centroamericano.

En sus primeras palabras como seleccionador, Queiroz afirmó que asume "con profunda gratitud, responsabilidad y humildad" el reto. "El fútbol me ha brindado una vida llena de retos, lecciones y experiencias inolvidables por todo el mundo. Hoy, acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado a lo largo de mi carrera", indicó.

"Ghana es una nación de talento, orgullo y pasión futbolística. Llego con respeto por su historia y fe en su futuro. Juntos, con unidad, disciplina y ambición, trabajaremos para honrar las expectativas de una gran nación futbolística. Este no es un trabajo cualquiera, es una misión. Y estoy dispuesto a poner toda mi experiencia y conocimiento al servicio del juego y de la felicidad de la gente", finalizó.