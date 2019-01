Carriço: "Contra el Barça hay que ser efectivos"

Publicado 30/01/2019 23:52:56 CET

El defensa del Sevilla Daniel Carriço lamentó la falta de efectividad ante el Barcelona, que les costó la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, en un partido de vuelta en el que aguantaron hasta el final a pesar de la contundencia local en el Camp Nou (6-1).

"En el primer tiempo ellos han tenido más la pelota y han estado encima de nosotros, pero en oportunidades hemos estado quizá por encima. No hemos estado efectivos y el Barça no perdona", indicó en declaraciones a GolT, después del partido.

"En el segundo tiempo nos metieron dos goles y nosotros nos hemos volcado hasta el final. Nos ha faltado un poco más de estar juntos atrás y que no nos metan goles", añadió.

Carriço insistió en que perdonaron y dejó claro que tendrán que seguir en busca del resto de objetivos. "Contra el Barça hay que ser efectivos. Hoy no lo hemos sido. Teníamos la ilusión de pasar pero no ha podido ser. Esto no nos tiene que hacer daño porque el sábado tenemos el partido de liga", afirmó.

"Teníamos esa oportunidad pero sabemos que una eliminatoria contra el Barça es muy difícil. No nos ha salido el partido perfecto que teníamos que hacer", finalizó.