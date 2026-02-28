La Cartuja acoge un derbi sevillano de objetivos dispares

Archivo - Pablo Fornals y César Azpilicueta en el Sevilla FC-Real Betis de la primera vuelta de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Betis y el Sevilla FC afrontan este domingo en el Estadio de la Cartuja (18.30 horas) un derbi sevillano de objetivos dispares, con los verdiblancos buscando afianzarse en la quinta posición y los nervionenses tratando de mantener a raya la zona baja, en una vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports en la que el RC Celta, ante el Girona FC (21.00 horas), espera refrendar su plaza continental, a la que aspira un RCD Espanyol que visita Elche (14.00 horas), mientras que el CA Osasuna también quiere engancharse al tren europeo ante el necesitado Valencia CF (16.15 horas).

La capital andaluza centrará todas las miradas en un 'Gran Derbi' que regresa tras casi 25 años a La Cartuja, casa del conjunto bético este curso mientras se ejecutan las obras en el Benito Villamarín, aunque por primera vez en partido oficial. Allí, los de Manuel Pellegrini inician un intenso mes de marzo en el que también les espera la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa ante el Panathinaikos.

En la competición doméstica, el conjunto bético interrumpió frente al Rayo Vallecano (1-1) una serie de tres victorias consecutivas, aunque eso no le impidió moverse de la quinta posición. Con 42 puntos, a seis del cuarto puesto, maneja cinco de renta sobre el Celta, mientras que el primero de los aspirantes a colarse en zona europea, el Espanyol, está a siete.

Enfrente, los sevillistas, que esperan resarcirse de la derrota en el derbi de la primera vuelta (0-2), dieron un salto anímico clave al ganar al Getafe (0-1) la jornada anterior, un resultado con el que rompían una racha de tres fechas sin vencer -dos empates y una derrota- y con el que alcanzaban las 29 unidades, cinco más que la primera de las posiciones de descenso. Aún así, continúan como el cuarto equipo más goleado de la categoría (39).

Los locales tendrán las ausencias del sancionado Valentín Gómez, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones, y de los lesionados Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, mientras que el cuadro de Matías Almeyda, que todavía no podrá estar en el banquillo, no contará con Rubén Vargas, por lesión, ni con Tanguy Nianzou y Joan Jordán, ambos por sanción.

EL CELTA DEFIENDE EUROPA EN MONTILIVI

El RC Celta, todavía eufórico tras eliminar al PAOK y sacar su billete para la siguiente ronda de la Liga Europa -en la que se medirá con el Olympique de Lyon-, retoma LaLiga en Montilivi para intentar defender el sexto puesto de la tabla, al que accedió después de vencer al RCD Mallorca (2-0) el pasado domingo. Ahora, a los gallegos (37) les tocará afianzarse en él, con los pericos (35), que juegan horas antes, dispuestos a arrebatárselo y a pasarles la presión.

El triunfo ante los baleares permitió a los de Claudio Giráldez dejar atrás una serie de cuatro partidos ligueros sin ganar, en la que solo sumaron dos de los 12 puntos en juego. Para tratar de darle continuidad, el técnico de O Porriño no tendrá a disposición a su principal arma en ataque, un Borja Iglesias que tendrá que cumplir ciclo de amarillas y que se quedar en Vigo junto al tocado Pablo Durán.

El Girona, undécimo con 30 unidades, intentará aproximarse a la zona alta y alejar el peligro. Aunque comenzó el año con tres victorias seguidas, los de Míchel han bajado el ritmo en las últimas semanas, en las que, eso sí, consiguieron sorprender al FC Barcelona (2-1). Seis puntos de 15 posibles que les sitúan a siete de la sexta posición y seis sobre los puestos de peligro.

Para volver a sumar en casa, donde no pierden desde que lo hicieran ante el Atlético de Madrid en el último partido de 2025, los catalanes tendrán que reponerse a las numerosas bajas que pueblan su enfermería: Marc-André ter Stegen, Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Cristian Portu, Alex Moreno y Ricard Calero. Sin embargo, los tocados Paulo Gazzaniga, Thomas Lemar, Vladyslav Vanat y Bryan Gil llegarán a tiempo.

ELCHE Y ESPANYOL ENFRENTAN SUS MALAS RACHAS

En el Martínez Valero, en el duelo que inaugural la jornada dominical, Elche y Espanyol enfrentan sus nefastas rachas con propósitos bien distintos: para los ilicitanos, alejarse de la zona baja, y para el equipo perico, no desengancharse de la lucha por Europa. Ninguno de los dos, además, ha conseguido estrenar su casillero de victorias en 2026.

Los de Eder Sarabia -que no podrá sentarse en el banquillo por acumulación de amonestaciones- arrastran ocho compromisos ligueros sin ganar, nueve contando con Copa, y su saldo de tres puntos logrados de los 24 puestos en juego les dejan con 25 y solo uno de margen sobre la zona de quema.

Casi idéntica ha sido la trayectoria del conjunto catalán desde que comenzó el año cayendo en el derbi ante el FC Barcelona (0-2). En esos ocho partidos, el cuadro dirigido por Manolo González solo ha podido sumar dos unidades que le han hecho descender de la quinta a la séptima posición. A pesar de todo, un triunfo le permitiría alcanzar los 38 puntos y adelantar momentáneamente a un Celta al que espera meter presión.

Ni Javi Puado ni Antoniu Roca, con una luxación de hombro, podrán viajar a Elche, mientras que los locales lamentarán las bajas de Yago Iglesias, expulsado en la derrota ante el Athletic Club (2-1), y de Héctor Fort, aunque sí podrán contar con Grady Diangana y Álvaro Rodríguez.

OSASUNA MIRA ARRIBA Y VALENCIA NO QUIERE VER HACIA ABAJO

También llega apurado este domingo otro de los equipos de la Comunitat Valenciana, el Valencia, que en su objetivo de alejarse de los puestos de peligro recibe en Mestalla a un Osasuna que todavía sueña con engancharse a la pelea por los puestos continentales.

Tres derrotas en los últimos cuatro partidos de LaLiga -ante Real Betis, Real Madrid y Villarreal, frente al triunfo ante el Levante- han complicado de manera fatal el panorama del equipo 'che', que, con 26 unidades, dispone de solo dos de ventaja sobre el descenso. La falta de solidez defensiva, que le dejan como el cuarto equipo más goleado (39), ha penalizado a los de Carlos Corberán.

Los navarros, exultantes tras sorprender en casa al Real Madrid (2-1), han puntuado en las últimas seis fechas -cuatro victorias y dos empates-, y solo cuatro puntos le separan de la sexta posición del Celta, la última de acceso a Europa. Al contrario que los valencianistas, la fiabilidad atrás -sexto equipo que menos encaja (29)- ha permitido al conjunto de Alessio Lisci acercarse a la zona de privilegio.

Mouctar Diakhaby, José Manuel Copete y Dimitri Foulquier se perderán la cita por el conjunto 'che', mientras que Julen Agirrezabala y Lucas Beltrán son duda. El cuadro rojillo tendrá las ausencias de Iker Benito y de Aimar Oroz, que vio la quinta amarilla ante los blancos.

