La Cartuja examina la candidatura liguera del Villarreal

El jugador del Villarreal Alberto Moleiro. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal visita este sábado al Real Betis en el Estadio de la Cartuja, en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, un duelo entre dos rivales directos por las plazas de Liga de Campeones en el que los de Marcelino buscarán un tres puntos que les confirmarían como principal alternativa a FC Barcelona y Real Madrid por el título, mientras que los locales quieren acercarse al Top-4.

Real Betis y Villarreal viven un duelo directo por los puestos de Liga de Campeones en La Cartuja. Los verdiblancos, sextos a nueve puntos del cuarto puesto, reciben a un equipo 'groguet' que sueña con meterse en la lucha por el título. Y es que los de Marcelino, con un partido menos, han acabado la primera vuelta en tercera posición y a ocho puntos del liderato, casi los mismos (7) que los separan del quinto clasificado de LaLiga EA Sports, el RCD Espanyol.

Un partido al que el Villarreal llega lanzado después de haber ganado ocho de los últimos nueve partidos ligueros que ha jugado, concediendo sólo una derrota ante el FC Barcelona. Sin embargo, en el encuentro de primera vuelta, el Real Betis ya demostró con su empate en la Cerámica (1-1) que pueden hacerle daño a un equipo que tiene la cuenta pendiente de ganar a equipos del Top-7, ya que sólo pudo hacerlo al Espanyol (0-2) en la primera vuelta.

Y para asaltar La Cartuja, el mejor Villarreal tras 18 jornadas de la historia necesitará que Alberto Moleiro continúe con su grandísimo momento de forma. El canario ha visto puerta en los dos partidos que ha disputado el equipo en 2026 y, además, asistió en el triunfo frente al Deportivo Alavés de la pasada jornada. Un ataque en el que apunta a estar secundado por Gerard Moreno y Goerges Mikauradze, ambos goleadores, también, ante el Alavés.

Por su parte, los de Manuel Pellegrini, que vienen de remontar en la eliminatoria copera de octavos de final ante el Elche (2-1), quieren poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas en casa ante el Villarreal. Un objetivo para el que necesitarán dar continuidad a su buen momento goleador en casa, donde han marcado en todos sus partidos a excepción de la derrota ante el Atlético de Madrid (0-2), anotando 11 en sus últimos cuatro compromisos.

En lo deportivo, los verdiblancos no podrán contar con los lesionados Junior Firpo, Cucho Hernández, Isco Alarcón y Héctor Bellerín, así como con los internacionales marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, que disputan este domingo la final de la Copa África. Por su parte, los 'groguets' tendrán las ausencias de Logan Costa, Ilias Akhomach y Pape Gueye.

EL ATHLETIC BUSCA ENGANCHARSE A EUROPA EN MALLORCA Y OSASUNA HUNDIR AL OVIEDO

Por otro lado, el Athletic Club se mide al RCD Mallorca en Son Moix con el objetivo de reengancharse a la lucha por los puestos europeos, mientras que los bermellones, con Iagoba Arrasate en el alambre, necesitan sumar si no quieren acabar la jornada en puestos de descenso. Así, el duelo se presenta como un encuentro entre dos equipos necesitados de buenos resultados.

Los rojiblancos, que vienen de conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey en la prórroga ante la Cultural Leonesa (3-4), no atraviesan un buen momento en Liga, donde encadenan tres jornadas sin perder, sumando cuatro de los últimos 15 puntos en juego. Además, el Athletic no gana en Mallorca desde el año 2012, encadenando tres empates consecutivos en la isla.

Parecido momento, pero con peor situación clasificatoria, viven los bermellones, a los que un sólo punto les separa de los puestos de descenso. Eso sí, están encontrando en sus encuentros como local el principal argumento al que agarrarse a la permanencia. En Son Moix han sumado 13 de los 18 puntos que acumulan en Liga, y sólo han caído derrotados en la jornada 1 y la 19, ante FC Barcelona (0-3) y Girona (1-2), respectivamente.

En lo deportivo, Valverde recupera a Alex Berenguer, que se perdió por molestias el duelo copero, aunque no a Aymeric Laporte, que sigue recuperándose de su lesión. Por su parte, Arrasate tendrá la importante baja en defensa de Pablo Maffeo, que cumple ciclo de amarillas, así como la del lesionado Manu Morlanes en el centro del campo, siendo la vuelta de Antonio Raíllo la nota positiva.

Por último, en el Sadar, Osasuna y Real Oviedo se enfrentan en un duelo directo por la permanencia. Un partido en el que los navarros quieren distancias los puestos de descenso para olvidar la dura eliminación copera en los penaltis ante la Real Sociedad, mientras que los asturianos, que vienen de un empate meritorio ante el Real Betis (1-1), buscan sumar los tres puntos por primera vez desde el 30 de septiembre.

Un duelo en el que Osasuna tendrá que hacer frente a la importante baja de Jon Moncayola, que cumplirá ciclo de amarillas, siendo la entrada Javi Galán en el extremo izquierdo una de las posibles alternativas. En el lado carbayón, Almada no podrá contar con David Carmo en el eje de la zaga por sanción, por el que entraría Dani Calvo.

--HORARIOS DE LA JORNADA 20 DE LALIGA EA SPORTS.

-Sábado 17 de enero.

Real Madrid - Levante. Sesma Espinosa (C.Riojano) 14.00 horas.

Mallorca - Athletic. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 16.15 horas.

Osasuna - Oviedo. Quintero González (C.Andaluz) 18.30 horas.

Betis - Villarreal. García Verdura (C.Catalán) 21.00 horas.