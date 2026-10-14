Carvajal: "Es una oportunidad muy buena seguir en LaLiga, jugar en el Getafe me ilusionaba bastante"

El lateral derecho español Dani Carvajal, en su primer entrenamiento como jugador del Getafe CF. - GETAFE CF

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho español Dani Carvajal reconoció que jugar en el Getafe CF le "ilusionaba bastante" y es "una alegría" y "una oportunidad muy buena" para "seguir en LaLiga", ya que le "encanta competir", a la vez que destacó el "mérito increíble" del conjunto 'azulón'.

"Es una oportunidad muy buena el hecho de seguir aquí en LaLiga, seguir en casa, un equipo como el Getafe me ilusionaba bastante, porque en las últimas temporadas, por tema de lesiones y demás, no he tenido la continuidad que me hubiera gustado tener", expresó en declaraciones a los medios del club 'azulón'.

El ex jugador del Real Madrid defendió que "tenía muchas ganas de competir", después de acabar contrato a final de la pasada campaña con el equipo merengue. "Quien me conozca sabe que me encanta competir, que para mí el fútbol es mi pasión. Fue pues una alegría para mí y para mi familia en casa, la verdad que desde el primer momento empezamos a avanzar en llegar aquí", dijo.

"Para mí tiene un mérito increíble llevar tantos años en Primera División, incluso este año compitiendo en la Conference después de la gran temporada pasada y habla muy bien de un equipo trabajador, un equipo que se esfuerza hasta el final, que sabe sus puntos fuertes y los explota al máximo, y eso es clave para seguir en la máxima categoría", alabó al Getafe.

Carvajal confesó que el portero David Soria, canterano del Real Madrid, fue una de las claves para firmar con el equipo del sur de Madrid. "Me decía que, cuando se estaba hablando mucho, si iba a entrenar. Es un tío fantástico, un capitán. Me lo pintaba todo genial y yo creo que también gracias a él puedo estar aquí", relató.

Además, afirmó que tanto él como el técnico José Bordalás tienen "un respeto y una admiración mutua". "Yo creo que vamos a encajar muy bien, no va a haber ningún tipo de problema", señaló el futbolista, de 34 años, sobre el entrenador alicantino.

"Me gustaría, más que decirlo, demostrarlo. Demostrarlo con partidos, con entrenamientos, dentro del vestuario, también fuera. Creo que es un poco aportar mi experiencia, mis ganas de volver a jugar, de volver al ruedo. Aportar desde la humildad y desde el respeto, y ayudar al Getafe a conseguir sus objetivos", concluyó durante su primer día como jugador del equipo 'azulón'.