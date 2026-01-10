Carvajal: "Simeone y yo nos tenemos un aprecio mutuo, defendemos nuestro club a muerte"

Archivo - Dani Carvajal con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal ha asegurado que el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y él se tienen "un aprecio mutuo" y los dos defienden a sus clubes "a muerte", restando importancia a la conversación que mantuvieron en el descanso de las semifinales de la Supercopa de España, además de avisar de que deben ser "muy contundentes en las áreas" para superar este domingo en la final al FC Barcelona.

"Tenemos un aprecio mutuo, tanto el entrenador del Atlético de Madrid como yo, los dos defendemos nuestro club a muerte. Me dio su impresión, yo le di la mía, y nos lo quedamos para nosotros. Lo único en lo que estamos focalizados es en el partido de mañana. Lo importante es que estamos en la final y tenemos la oportunidad de levantar un nuevo título. Lo dejamos ahí", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, también restó importancia a las palabras que el 'Cholo' le dedicó a Vinícius durante el derbi. "Vini es suficientemente maduro, es suficientemente profesional para no entrar en esos piques. Yo sé que a él también le gusta que el rival le pique, porque él también pica, es parte de su juego. Muchas veces él se crece ante ese tipo de situaciones y le motiva aún más para hacer un mejor partido", indicó.

Sobre el brasileño, explicó que es "un jugador importantísimo" para el equipo. "Mañana Vini va a hacer un grandísimo partido, estamos todos convencidísimos. Él ya ha vivido muchas veces el runrún, llevar partidos sin marcar goles o que su juego no sea ahora mismo el mejor que pueda dar. Vini es un jugador increíble, y estoy convencido de que mañana va a ser un día importante y grande para él", aventuró.

Respecto al estado de forma del conjunto blanco, el lateral blanco reconoció que desde la victoria en el Clásico de LaLiga "el equipo no ha estado a su mejor nivel". "También venimos condicionados con muchas bajas, en la que la gente que es más asidua a jugar no tiene esa oportunidad de rotar, está con menos energía. El parón de Navidad nos ha venido muy bien a todos", reconoció.

Por otra parte, Carvajal resaltó que "siempre es un momento importante para ganar una final, y más ante el Barcelona". "Imagino que el rival opinará lo mismo. Es un golpe anímico importante y positivo para los dos. El que gane mañana saldrá reforzado, como es lógico. Nosotros queremos estar de ese lado de la moneda", expuso.

Y dio las claves para poder imponerse a los azulgranas. "Mañana hay que ser muy contundentes en las áreas, tanto en la propia como en la contraria, plantear un partido parecido al del Bernabéu, con momentos de presión alta, con momentos de juntarnos y saber sufrir. Y sobre todo, hay que resistir los golpes que te pueda dar el rival, estar juntos con mucha motivación y mucho carácter. Ese es el camino para poder conseguir el título", manifestó.

Sobre el pesimismo de algunos aficionados con poder ganar la final al Barça, podio que "echen un poco la vista atrás". "Yo vengo de una carrera muy exitosa, también de años en los que no se daba un duro por nosotros y hemos hecho maravillas. Hemos ganado 'Champions', hemos ganado títulos importantes ante rivales que aparentemente eran bastante superiores a nosotros o les daban como favoritos. Nosotros nos focalizamos en el partido de mañana, en hacerlo lo mejor posible, en tener mucha motivación y muchas ganas de levantar el título", explicó.

El de Leganés también desveló que está listo para lanzar un penalti en caso de que la final se tenga que resolver desde los once metros. "No hemos ensayado, pero creo que la experiencia de los tiradores de nuestro equipo es importante y está ya definida. Si estuviese en el campo y hubiese la oportunidad de lanzar, me gustaría", aclaró.

También restó importancia a las declaraciones del año pasado de Lamine Yamal, asegurando que el Real Madrid siempre roba. "No se os olvida nada. Lamine es un chico joven y creo que no estuvo totalmente acertado en esas declaraciones días previos a un Clásico. Pero sin más. Como dije antes con el 'Cholo', cada uno intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Es un gran chico, no le deseo lo mejor mañana, lógicamente. No hay que darle más importancia de la que tiene", subrayó.

En otro orden de cosas, espera que el francés Kylian Mbappé pueda estar recuperado para ayudar al equipo. "Kylian es un jugador importantísimo, el mejor delantero que existe en el mundo, y ojalá que mañana pueda estar sobre el terreno de juego, si no de inicio, los minutos que pueda hacerlo, porque puede ser determinante", indicó.

"ESTAMOS A MUERTE CON XABI ALONSO"

Sobre el técnico madridista, Xabi Alonso, explicó que le ve "tranquilo, con su idea clara". "Cuando no se obtienen los resultados óptimos siempre hay runrún, pero estamos a muerte con él. La confianza es mutua entre Xabi y los jugadores. Mañana daremos todo desde la posición que nos toque", avisó.

"El míster puede tener su opinión. Si yo fuese entrenador y hay un jugador que no se enfada, me enfadaría yo. Fede -Valverde- puede dar su opinión, entiendo que no le guste jugar de lateral, no es una posición en la que se sienta lo más cómodo, pero cada domingo y cada miércoles sale y se deja el alma por el equipo en la posición que le toque. Yo me quedo con eso, creo que el míster también", continuó.

Además, Carvajal habló de la posibilidad de igualar a Luka Modric como jugador con más títulos con el Real Madrid. "Son muchos partidos vistiendo esta camiseta. Mañana, para nosotros, es un día importante, una nueva final. Queremos llevarnos a casa este título de la Supercopa. A nivel personal, es un reto importante que mañana pueda empatar a Luka como los dos jugadores con más títulos en el Real Madrid", señaló.

Sobre la renovación de su contrato, se mostró también visiblemente tranquilo. "Vengo de un proceso complejo, de una lesión grave, de una nueva entrada a quirófano y realmente lo que quiero es entrenar y disfrutar jugando. El club sigue en la línea en la que yo pienso, en que tengo que jugar, ver el nivel que puedo mostrar sobre el terreno de juego. El aprecio es mutuo entre el club y yo, y si los astros alinean y los dos estamos en la línea de lo que queremos, no habrá ningún tipo de problema", desveló.

Por último, habló de su lesión y de cómo los jugadores las sufren más. "Es una operación con seis o siete estructuras de la rodilla que han tenido que ser retocadas, y no ha sido sencillo. Ahora parece que vamos por buen camino, espero que los últimos meses de competición pueda estar a mi máximo nivel. Tengo retos importantes como ganar títulos con el Real Madrid, el Mundial en verano... Otro verano con un Mundial de Clubes de por medio, con pocas vacaciones, con partidos cada tres días, más partidos en 'Champions'... Se está viendo en estos últimos dos o tres años la realidad de que los jugadores no hablamos en vano de qué está pasando", concluyó.