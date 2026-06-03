Casillas apadrina la colección de Lego Editions por el Mundial de fútbol de 2026

El exinternacional Íker Casillas ha apadrinado la colección de Lego Editions por el Mundial de fútbol de 2026. - LEGO

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional del Real Madrid Íker Casillas ha apadrinado este miércoles la presentación de la colección de Lego Editions, una colaboración entre el Grupo Lego y la Copa Mundial de la FIFA 2026, del 11 de junio al 19 de julio, en el museo 'Legends: The Home of Football' de Madrid.

El pasado diciembre de 2025, el Grupo Lego anunció su colaboración con la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el lanzamiento del Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA en formato Lego, la primera réplica oficial a escala 1:1 del trofeo más deseado del fútbol mundial, construida con 2.842 piezas.

Esta colaboración se ha ampliado en 2026 con una segunda fase que incluye sets diorama protagonizados por cuatro de los mejores futbolistas del planeta, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Vinícius júnior.

El evento, celebrado en un espacio que rinde homenaje a la historia del fútbol mundial, permitió a los asistentes descubrir los nueve productos que componen LEGO Editions: desde el icónico Trofeo Oficial hasta los sets de la línea Fenómenos del Fútbol y Leyenda del Fútbol, protagonizadas por Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Vinícius.

El acto contó con un panel de discusión en el que participaron Vincent Plane, Country Manager del Grupo LEGO Iberia; Leonardo López, Design Manager de LEGO Editions y diseñador de los dioramas; e Íker Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Casillas fue uno de los primeros en sostener el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA en formato Lego en diciembre de 2025, junto a otras leyendas del fútbol como Roberto Carlos, Cafú, Sami Khedira y Marco Materazzi.

Durante el evento, Leonardo López, quien forma parte de Grupo Lego desde 2014, compartió los pormenores del proceso creativo: desde los meses de investigación dedicados a la trayectoria de cada jugador hasta la aprobación final de las minifiguras por los propios futbolistas.

Además, detalló diversas anécdotas con ellos, como la de la minifigura de Messi, diseñada con barba cuando el jugador ya se la había afeitado, un detalle que finalmente terminó encantándole. "Cuando tuve el trofeo en las manos, aunque sé perfectamente que está hecho de ladrillos Lego, me transportó directamente al 11 de julio de 2010. A Johannesburgo. Al pitido final", comentó Casillas.

La colección Lego Editions reúne nueve productos diseñados tanto para fans coleccionistas como para niños y familias. El producto estrella es el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA en formato Lego: una réplica a escala 1:1 de 2.842 piezas y 36 centímetros de altura que esconde en su interior una escena con el logo del Mundial 2026 y una minifigura exclusiva sosteniendo un mini trofeo.

Es la primera vez en la historia que el trofeo más deseado del fútbol cobra vida en formato Lego y la primera vez que se utilizan tantos elementos de color dorado en un set de la marca. Los sets de la línea Fenómenos del Fútbol capturan momentos memorables de Mbappé, Messi, Ronaldo y Vinícius sobre bases con forma de letra, colores nacionales y minifigura.

Los sets Leyenda del Fútbol ofrecen figuras de mayor escala de Messi y Ronaldo con dos opciones de montaje cada uno. Por último, el set Lego Editions Lionel Messi-Celebración de 1.427 piezas, es una obra de arte mural en 3D repleta de detalles sobre su vida y carrera.

Todos los sets están llenos de detalles ocultos que los fans descubren durante la construcción: guiños a los clubes de cada jugador, referencias culturales a sus países de origen, números de camiseta, trofeos ganados y momentos icónicos de sus carreras. Los propios futbolistas participaron en el proceso de diseño y aprobaron sus minifiguras.

FENÓMENO GLOBAL: 239 MILLONES VISUALIZACIONES

El lanzamiento de la segunda fase de la colección el 2 de abril de 2026 estuvo acompañado de un vídeo exclusivo en el que Ronaldo, Mbappé, Messi y Vínicius aparecen por primera vez juntos construyendo el Trofeo Oficial de la Copa del Mundo en formato Lego.

El vídeo, producido íntegramente sin inteligencia artificial mediante técnicas cinematográficas clásicas, superó los 239 millones de visualizaciones y se convirtió en fenómeno viral global, inspirando una oleada de reinterpretaciones creativas con personajes de la cultura popular.