El Castellón defiende su liderato en Girona

Archivo - El jugador del Castellón Agustin Sienra. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Castellón visita este sábado Montilivi para enfrentarse al Girona (18.30 horas), en la jornada 5 de LaLiga Hypermotion, un encuentro en el que dos de los grandes candidatos al ascenso a Primera División medirán fuerzas con los visitantes defendiendo el liderato y los locales su resurgir tras un arranque dubitativo de liga.

El estadio de Montilivi será el escenario de uno de los partidos del arranque de curso en LaLiga Hypermotion. Castellón y Girona, dos de los máximos candidatos al ascenso, disputarán un partido que puede marcar la dinámica de ambos en las próximas semanas. Los visitantes llegan al partido líderes e invictos en la competición y después de haberse hecho con el triunfo en las dos primeras salidas del curso, donde se han impuesto a los filiales Celta B y Real Sociedad B.

Fuera del ascenso directo, pero en puesto de 'playoffs' llegan los gironís al duelo después de encadenar dos triunfos contundentes después de sumar solo un punto de los seis primeros en juego. El conjunto dirigido por Quique Álvarez está empezando a carburar, y un triunfo ante el líder confirmaría su estado de forma. Además, en el último partido jugado en Montilivi ya pasaron por encima a uno de los, a priori, rivales por el ascenso, la UD Las Palmas (5-2).

Unas horas antes disputará su partido la UD Las Palmas, que visita la Tacita de Plata para jugar ante un Cádiz que busca su primera victoria en Liga. Una situación de emergencia que es menor para los canarios, aunque intentarán poner fin a dos jornadas sin sumar los tres puntos con la que sería su tercera victoria seguida en el JP Financial Estadio de Cádiz.

También el sábado le tocará el turno a uno de los equipos que está comenzando LaLiga Hypermotion de manera notable, el Granada. Los nazarís volverán al Nuevo Los Cármenes después de ceder el liderato con una contundente derrota el pasado fin de semana ante el Eibar (3-0). Ahora, con el aliento de su público a su favor, querrán sumar el tercer triunfo del curso frente a un Albacete que aun no ha estrenado su casillero de puntos.

Ya el domingo, se vivirá un duelo entre una de las mejores plantillas de la competición, el Mallorca, y uno de la gran revelación, el Sabadell. De hecho, los catalanes son uno de los tres equipos que se mantienen invictos y vienen de ganar 'in extremis' al Córdoba el pasado lunes. Esta vez, la empresa será aun más difícil, contener a un Mallorca que se ha mostrado muy fuerte en Son Moix, donde ha ganado sus dos partidos disputados con cinco goles a favor y ninguno en contra.

Y los dos últimos partidos de la jornada tendrán como protagonistas al segundo y cuarto clasificado. El Leganés cerrara los partidos del domingo visitando Tenerife, donde llega con el objetivo de seguir manteniendo su condición de invicto a domicilio. Por su parte, el lunes, el Eibar se medirá al Celta B en el Abanca Balaídos sabiendo que el triunfo le permitiría, al menos, mantener puestos de ascenso directo.

PROGRAMA JORNADA 5 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 11.

Burgos - Ceuta20.30 horas.

Sábado 12.

Andorra - Real Sociedad B14.00 horas.

Cádiz - Las Palmas16.15 horas.

Girona - Castellón18.30 horas.

Granada - Albacete18.30 horas.

Córdoba - Almería21.00 horas.

Domingo 13.

Real Sporting - Eldense14.00 horas.

Real Valladolid - Real Oviedo16.15 horas.

Mallorca - Sabadell18.30 horas.

Tenerife - Leganés21.00 horas.

Lunes 14.

RC Celta B - Eibar20.30 horas.