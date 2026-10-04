El Castellón deja escapar el liderato contra el Ceuta

Castellón - Ceuta - LALIGA

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Castellón dejó escapar el liderato en el empate (1-1) con el Ceuta este domingo en la octava jornada de LaLiga Hypermotion, la cual no aprovecharon Girona y Mallorca (0-0), e hizo mirar hacia arriba a Sporting de Gijón y Granada.

Los de Pablo Hernández, que quieren de nuevo este año estar arriba ya sin ser sorpresa en busca del ascenso, tuvieron el partido en su mano desde el gol de Israel Suero a los dos minutos. Sin embargo, un Ceuta con muchas bajas luchó en Castalia y empató Jordi Escobar en un saque de esquina.

El Castellón, con 20 puntos, cedió así el liderato que había asaltado el Eibar el sábado con un punto más. Mientras, Girona y Mallorca se quedaron cuarto y quinto con 14, sin aprovechar el duelo directo para afianzarse en la zona de promoción. El equipo catalán fue mejor y generó ocasiones, también en el segundo tiempo.

La defensa balear, sujeta por un balón al larguero y las paradas de Arnau Tenas, ganó la partida en Montilivi. Por detrás celebraron la no escapada de la zona alta. En un duelo con pocas ocasiones, aplazado del sábado por las lluvias, el Sabadell perdonó (0-0) al Andorra, para quedarse en 13 puntos como el Sporting de Gijón.

El cuadro asturiano doblegó a un Celta Fortuna que empezó ganando, pero un doblete del llegado este verano a El Molinón Antonio Casas, antes del descanso, cambió el partido, junto a la expulsión visitante de Pablo Meixús. Pese a la superioridad y el 3-1 de Guillermo Rosas, el equipo local tuvo que sufrir algo ante el filial celeste para quedarse a tiro del 'Top 6'.

Con 11, el Granada también quiso mirar hacia arriba y lo hizo con una espectacular remontada (2-3) en su visita a la Real Sociedad B, dando la vuelta en el segundo tiempo a un 2-0, con un doblete de José Arnaiz y el definitivo gol de Jorge Pascual en el minuto 93.

Además, La UD Las Palmas evitó la tercera derrota seguida en un intercambio de golpes con el Real Valladolid, que terminó en 2-2 pero que pudo caer de cualquier lado en el Gran Canaria. Los amarillos evitaron que el Pucela les pasara en la tabla.

Valentin Pezzolesi adelantó a los locales pero Juanmi Latasa y Julien Ponceau cambiaron el guion en favor de los visitantes antes del descanso. Las Palmas se salvó de encajar alguno más pero salió mejor en el segundo tiempo y, tras una gran acción de Jesé, Elias Romero hizo el 2-2 en el minuto 54. El intercambio de golpes con movió el resultado en esa media hora final.