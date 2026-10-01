Castellón y Eibar prueban su fiabilidad con sus perseguidores inmersos en duelos directos

El CD Castellón celebrando su victoria frente al CD Leganés en su visita al estadio de Butarque en LaLiga Hypermotion. - Federico Titone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón y la SD Eibar buscan mantener el pulso por el liderato en sus duelos ante el Ceuta y la visita a Albacete, respectivamente, mientras que el Almería se mide al Burgos, su inminente perseguidor por el tercer puesto, y Girona recibe al RCD Mallorca en la pugna por los últimos puestos de playoff, todo ello en la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27.

El Estadio de Castalia será el escenario en el que el Castellón podría igualar al Elche el mejor arranque de la Segunda División en el siglo XXI, una vez disputada la octava jornada, en caso de imponerse este domingo (18.30) al Ceuta, así como seguir líder una semana más. Y es que el conjunto dirigido por Pablo Hernández ha comenzado esta 2026-27 de manera arrolladora, tras sumar 19 de los 21 puntos posibles, siendo el único equipo invicto de la competición y firmar el mejor arranque de la historia del club en la categoría de plata.

Además, 'los orelluts', con su victoria ante el Leganés (0-2), siguieron demostrando su solidez defensiva que les ha convertido a ser el equipo menos goleado de la categoría con solo dos tantos en contra. Ahora tendrá enfrente a la AD Ceuta, que irá a tierras castellonenses con la moral alta después de cosechar su primer victoria de la campaña contra la Real Sociedad B (3-1), y aspirará a salir de los puestos de descenso.

En el otro lado del duelo por el liderato se encuentra un Eibar que quiere seguir en alza este sábado (14.00) en su visita a Albacete, y así sumar su séptima victoria consecutiva. En caso de hacerlo, tendrá la posibilidad de arrebatar la primera plaza al Castellón. Además, los de Ipurúa son el equipo más goleador tras su triunfo ante Las Palmas (3-2) con 15 tantos. Por ello, el Albacete, deberá empezar a materializar sus ocasiones, ya que es el equipo menos goleador, y mantenerse sólidos ante el gran arsenal de los armeros para no alejarse de la salvación.

Asimismo el Eibar también está amenazado por sus inminentes perseguidores, ya que seguidamente Almería y Burgos protagonizarán (16.15) un duelo directo en la pugna por el ascenso directo en el feudo almeriense. Los locales podrían aprovechar un pinchazo en el Carlos Belmonte para empatar a puntos con el actual segundo clasificado. Además, los de Xavi García Pimienta también se encuentra en buena dinámica sumando cuatro victorias consecutivas, siendo la última frente a un rival directo como el Mallorca (0-1).

Enfrente estará el Burgos que, tras imponerse al Eldense (1-0), querrá arrebatar la tercera plaza a su rival y acercarse a los dos puestos nobles de la tabla. Por ello, para seguir soñando con el ascenso a Primera División, el combinado burgalés deberá dar continuidad a sus tres triunfos seguidos.

Además, tanto Almería como Burgos saben que uno de los dos va a sufrir las consecuencias de perder puntos, ya que Girona y Mallorca, que cierran los puestos de promoción, se enfrentan este domingo (21.00)en Montilivi, con el hambre de seguir escalando la clasificación. El conjunto catalán empezó a carburar tras un inicio irregular y querrá estirar la buena dinámica tras sus victoria ante el Albacete (2-0) y Cádiz (1-2), mientras que los bermellones buscarán resarcirse de la prueba de fuego desaprovechada contra el Eibar.

Y amenazando los puestos de playoff se encuentra el Sabadell, que con un punto menos que el Mallorca y Girona, y dos menos que el Burgos, se examina de local frente al Andorra, tras empatar al Celta Fortuna (1-1). Y es que, para aprovechar los pinchazos que se van a producir en esos enfrentamientos directos, el conjunto catalán tendrá que echar freno a la última victoria del combinado pirenaico ante el Granada (2-3).

Ahora bien, el Sabadell no es el único equipo que puede asaltar el Top 6 de la clasificación, ya que el Oviedo, que viene con la confianza por las nubes tras ganar el derbi asturiano, buscará este viernes (20.30) dar un golpe sobre la mesa contra el Eldense, al igual que el Tenerife, que visita este lunes (20.30) al Córdoba, y el Leganés, que se medirá este sábado (18.30) al Cádiz en la 'Tacita de Plata'.

PROGRAMA DE LA JORNADA 8 DE LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 2 de octubre

Eldense - Real Oviedo (20.30).

-Sábado 3 de octubre

Albacete - Eibar (14.00).

Almería - Burgos (16.15).

Sabadell - Andorra (18.30).

Cádiz - Leganés (18.30).

-Domingo 4 de octubre

Real Sociedad B - Granada (14.00).

Real Sporting - Celta Fortuna (16.15).

Las Palmas - Valladolid (18.30)

Castellón - Ceuta (18.30).

Girona - Mallorca (21.00)

-Lunes 5 de octubre

Córdoba - Tenerife (20.30).