Castellón, sede de la Supercopa de España Femenina de fútbol

Archivo - Imagen de una grada de Castalia durante el España-Finlandia de clasificación para el Europeo Sub-21 - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este martes que Castellón de la Plana, en el Estadio Skyfi Castalia, será el escenario de la Supercopa de España Iberdrola 2026 que se disputará entre el 20 y el 24 de enero próximos.

El recinto, donde juega el CD Castellón de LaLiga Hypermotion y con capacidad para más de 15.000 espectadores, coge el testigo de Butarque, en la ciudad madrileña de Leganés y donde se jugaron las dos anteriores ediciones de un torneo que reunirá al FC Barcelona, campeón de la Liga F Moeve y de la Copa de la Reina, el Real Madrid, subcampeón liguero, el Atlético de Madrid, subcampeón copero, y el Athletic Club, cuarto clasificado del campeonato doméstico la pasada temporada.

La primera semifinal, el derbi madrileño, tendrá lugar el martes 20 de enero a las 19.00 horas, mientras que la segunda será un día después, a la misma hora, y enfrentará al conjunto catalán y al vizcaíno. Los respectivos ganadores se medirán por el título el sábado 24 también a partir de las 19.00. Todos los encuentros podrán seguirse en directo en RTVE.

La RFEF recordó que Castalia ya sabe lo que significa ser sede de competiciones de fútbol del organismo ya que ha albergado varios partidos de diferentes selecciones españoles, el último de ellos el pasado 14 de octubre entre las Sub-21 de España y Finlandia de clasificación para el próximo Europeo.