Castro confirma la vuelta inminente de Mariano al Real Madrid

Publicado 28/08/2018 14:30:14 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC, Pepe Castro, ha confirmado que el Real Madrid ha decidido ejercer su derecho de tanteo para la contratación de Mariano Díaz, que había alcanzado un acuerdo inicial con el equipo andaluz, y que el delantero finalmente volverá a vestir de blanco esta temporada.

"Intentamos hacer una adquisición ambiciosa, pero la realidad es que el Madrid tenía una opción de tanteo y nos ha dicho que la va a ejercer", dijo ante la prensa Pepe Castro, reivindicando que el Sevilla "ha actuado como tiene que actuar". "Hemos llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon y el jugador nos decía una y otra vez que solo jugaría en el Sevilla", apuntó.

Además, el mandatario subrayó que el Sevilla "para nada" tenía que "preguntar al Real Madrid" sobre el posible fichaje de Mariano. "Es el Lyon el que tiene ese compromiso con el Madrid. Había 48 horas para que el Madrid pudiera ejercer su opción de tanteo, ha decidido ejercerla y no pasa nada. No me enfado con nadie, esto es fútbol y cada uno hace lo que le interesa en el momento que le interesa", dijo, añadiendo que ya trabajan en "opciones paralelas" para reforzar el ataque y que "seguro que van a venir jugadores importantes".

De confirmarse la vuelta de Mariano Díaz al Real Madrid, sería la quinta contratación veraniega del equipo entrenado por Julen Lopetegui tras las llegadas de Odriozola, Courtois, Vinicius y Lunin, que se ha marchado cedido al Leganés