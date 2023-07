Cata Coll: "Vamos al Mundial con mucha ambición, somos un grupo unido"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La guardameta de la selección española y el FC Barcelona Cata Coll aseguró este lunes que el equipo va al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se disputa del 20 de julio al 20 de agosto, "con mucha ambición" de hacer "cosas grandes", al mismo tiempo que destacó que la lista de 23 futbolistas es "un grupo unido".

"Afrontamos el Mundial con mucha ilusión. Nos ha tocado un grupo que yo creo que tiene muchas posibilidades. Y con este equipo yo creo que podemos hacer algo grande, estamos convencidas todas de ello", expresó la portera durante el 'Media Day' de la selección celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El grupo está emocionalmente "muy bien, con mucha ambición". "Al final somos un grupo unido. Lo que ha pasado, pues ha pasado y ya está", comentó sobre el conflicto con 'Las 15'. "Al final estamos centradas en el Mundial, que es lo importante. Son siete partidos, siete partidos a ganar y es lo que vamos a hacer", aseveró.

"Es lo que quería, estar en esa lista de 23. Es verdad que ha habido mucha competencia, ha estado todo muy reñido, pero estoy contenta de poder estar aquí", afirmó, antes de relatar cómo vivió su elección para estar dentro de las 23 convocadas para la cita mundialista. "Me acuerdo que estaba en mi casa en Mallorca. Cuando luego lo vi, pues alegría. Me acuerdo que mi madre estuvo llorando, todo el mundo emocionado y yo también", confesó.

La jugadora del Barça insistió en que "fue una sorpresa" su inclusión en la lista definitiva. "He venido de una lesión muy larga, con pocos minutos jugados y que me llamaran sí que fue una gran sorpresa. Ya luego dos semanas estar aquí, es un regalo", valoró Coll.

MARÍA PÉREZ: "ESTOY MUY AGRADECIDA A VILDA POR SU CONFIANZA"

Por su parte, la centrocampista del Barça B María Pérez admitió estar "muy cómoda en este grupo". "Las jugadoras que tienen más experiencia, siempre nos ayudan mucho a las más jóvenes a integrarnos y adaptarnos al juego de aquí. Es muy cómodo, con buen rollo", aplaudió.

"Nadie se imaginaba que vendría. Yo venía por una baja, empecé a venir, estaba cómoda y no me esperaba ni venir a la prelista. Al final, pues estoy aquí, voy a aprender de ellas", comentó sobre su elección para estar en el Mundial. "Estoy muy agradecida por la confianza que Vilda me ha dado. Estoy con mucha confianza y creo que eso en el campo se tiene que reflejar. Tengo que estar cómoda, porque confían en mí y eso me da mucha tranquilidad", agregó la jugadora, que admitió que "todavía" le queda "rodaje".

No obstante, no vaciló para afirmar que se siente "más cómoda" como pivote, evitando las comparaciones con Sergio Busquets. "A mí las comparaciones no me gustan. En el Barça también tenemos un modelo de juego muy peculiar y que me gusta mucho y creo que hay que entenderlo bien para asemejarme lo máximo posible. Pero cada uno tiene que ser diferente a su manera", opinó.

Aunque sí confesó que admira "mucho" a sus compañeras en el Barça Patri Guijarro y Keira Walsh. "Tengo buena relación con ellas. Me empapo todo lo posible de ese juego que tienen las dos, que para mí son las dos mejores pivotes del mundo. Es un privilegio estar con ellas día a día, porque aprendo mucho", señaló.

"El Mundial es el mayor escaparate del fútbol, mejor escenario no voy a tener, pero me lo tomo con calma, sin presión, porque al final soy joven, tengo muchos años (por delante). Pero sí que es cierto que es un escaparate muy grande para, si tengo mis oportunidades, demostrar. Todas tenemos opciones de estar en el once, pero es decisión técnica. Si estoy en el once, bien, y si no, estaré desde el banquillo, desde donde sea, apoyando y lista para cuando se me brinden esas oportunidades", concluyó.