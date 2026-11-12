Catalunya jugará contra Corea del Sur el 28 de noviembre en Barcelona

Cartel promocional del Catalunya-Corea del Sur de fútbol femenino - FCF

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección femenina absoluta de Catalunya disputará un partido internacional contra Corea del Sur el próximo sábado 28 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Estadio Municipal Narcís Sala de Barcelona, un encuentro ante la decimoséptima selección del ránking mundial FIFA que retransmitirá en directo TV3 y que estará vinculado a la reivindicación del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha informado la Federació Catalana de Futbol (FCF), el combinado catalán se medirá a una potencia asiática que acumula cuatro participaciones mundialistas y que ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de Brasil de 2027 tras alcanzar este año las semifinales de la Copa de Asia, además de haber logrado recientemente la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de 2026 al imponerse a China (1-0), resultados que han situado a Corea del Sur en su mejor clasificación FIFA de los últimos tres años.

La FCF y la UE Sant Andreu aprovecharán la celebración de este duelo internacional para impulsar iniciativas de sensibilización y apoyo a la igualdad en el marco del 25 de noviembre (25N) con el objetivo de poner en valor el papel de las mujeres dentro y fuera de los terrenos de juego, mientras que la información relativa a la venta de entradas y el acceso al recinto barcelonés se comunicará próximamente a través de los canales oficiales del ente federativo.