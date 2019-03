Ceballos: "El cambio de entrenador parece que ha funcionado"

Publicado 16/03/2019 18:29:23 CET

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Dani Ceballos cree que "el cambio de entrenador ha funcionado" después de que Zinédine Zidane haya vuelto a hacerse cargo de la plantilla y explicó que, pese a sus declaraciones sobre el francés de este verano, hoy le ha devuelto la confianza siendo el primer cambio del equipo.

"Era muy importante sumar los tres puntos para recuperar sensaciones. El cambio de entrenador parece que ha funcionado. El equipo ha vuelto a coger esas sensaciones que decíamos y, sobre todo, la victoria que era lo más importante este sábado", dijo el centrocampista andaluz a Movistar +.

"Nosotros tenemos un objetivo en las diez jornadas que quedan. Queremos sumar de tres en tres y terminar lo más arriba posible", comentó antes de ser preguntado por el buen rendimiento de Bale e Isco, dos jugadores con menos minutos desde que Solari se hiciese cargo del banquillo merengue.

"Por supuesto que Isco y Baale se tienen que sentir importantes, al igual que el resto de jugadores de la plantilla. ¿Los cambios en el once? Son decisiones del míster, que pone lo que entiende mejor para cada momento. Hay que respetar y todos tenemos que estar enchufados hasta que termine LaLiga", consideró.

Por último, Ceballos dijo que -pese a sus declaraciones de apoyo a Lopetegui- hoy ha recibido el cariño de Zidane, con quién no gozó de muchas oportunidades el curso pasado. "Desde el minuto 1 me ha dado confinaza siendo el primer cambio del partido. Con el 1-0 me ha dicho que jugara y disfrutara y me he sentido muy cómodo", zanjó.