Ceballos regresa al Betis hasta 2029

Archivo - Dani Ceballos durante un partido como jugador del Real Betis - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Dani Ceballos certificó ya entrado el miércoles su regreso al Real Betis, el club en el que debutó en Primera División con tan sólo 17 años y del que se marchó para fichar por el Real Madrid, y por el que firma ahora por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

"El Real Betis ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Dani Ceballos, que firma como jugador verdiblanco para las próximas tres temporadas", indicó el conjunto bético para confirmar la vuelta del utrerano, que estaba libre sin equipo desde poner fin a su relación contractual con el Real Madrid hace unos meses.

Ceballos, de 30 años, retorna al Betis, equipo con el que debutó en la Primera División en 2014 y con el que mostró su talento y carácter en el centro del campo, lo que le terminó catapultando al 15 veces campeón de Europa en el verano de 2017.

En las filas del conjunto madridista, donde no logró hacerse indiscutible dada la competencia en la zona de una época en la que tenía que convivir con Carlos Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric, conquistó tres Ligas de Campeones, dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental, tres Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de España.

Además, el futbolista utrerano tiene también en su palmarés una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra con el Arsenal FC inglés, equipo en el que estuvo cedido por el Real Madrid durante dos temporadas, de 2019 a 2021. También fue internacional con la selección española y se colgó la medalla de plata olímpica en Tokyo 2020.