Ceferin planea presentarse a un cuarto mandato como presidente de la UEFA

Archivo - El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en un evento de la EURO 2028. - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

BERLÍN (ALEMANIA), 8 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, se presentará a un cuarto mandato al frente del organismo rector del fútbol europeo, cargo en el que fue elegido por primera vez en 2016, según informó la Press Association.

Ceferin, que fue elegido por primera vez en 2016, reemplazando al francés Michel Platini, comunicó a los dirigentes de las federaciones nacionales su intención de presentarse a la reelección en una reunión celebrada en Berlín este jueves. El esloveno ya descartó públicamente presentarse a la presidencia de la FIFA contra Gianni Infantino.

El actual presidente del organismo europeo solo puede volver a presentarse en una ocasión más por limitación de mandatos. Durante el Congreso de la UEFA de 2024 en París dijo que se retiraría una vez finalizara este tercer mandato en 2027, pero ahora ha comunicado a los delegados que se presentará a la reelección hasta 2031, en el encuentro de la entidad del próximo año en Astana (Kazajistán).

Ceferin ha expresado abiertamente su oposición a Infantino después de que en julio se supiera que el suizo estaba trabajando en un plan para buscar inversión privada en una empresa que gestionara los intereses comerciales de los torneos de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino.

La UEFA afirmó que había perdido la confianza en Infantino por su gestión de dicho plan y anunció en agosto que trataría de encontrar una alternativa creíble para presentarse en su contra.

En septiembre se había especulado con que la reunión de este jueves en Berlín podría ser el momento en el que la UEFA se uniera en torno a un candidato, pero eso no se ha materializado. El plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la FIFA finaliza el 18 de noviembre, y fuentes del organismo continental se han mostrado confiadas en que para entonces se habrá identificado a un candidato.