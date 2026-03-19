El Celta aplaca al Olympique de Lyon y se mete en cuartos de la Europa League

March 19, 2026, Lyon, France: ENDRICK of Lyon during the second leg of the UEFA Europa League 2025/26 quarter-final between Olympique Lyonnais and RC Celta de Vigo, Spain, at the Groupama Stadium in Décines-Charpieu, Lyon, on March 19, 2026 - Europa Press/Contacto/Mourad Allili

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha ganado este jueves por 0-2 en su visita al Olympique Lyonnais en el partido de vuelta de octavos de final en la Liga Europa 2025-26, haciendo bueno los vigueses el 1-1 de la ida y accediendo así a la ronda de cuartos, donde se enfrentará al Genk o al Freiburg.

En Lyon, el Celta reclamó en el primer minuto de juego un penalti que parecía evidente por pisotón de Nicolás Tagliafico en el tobillo izquierdo de Javi Rueda, pero que ni el árbitro de campo ni los del VAR consideraron como algo punible. No obstante, en el 19' sí se castigó a Moussa Niakhaté con tarjeta roja directa por una acción similar también sobre Javi Rueda.

Con un hombre más, el equipo visitante fue imponiendo su ritmo de forma paulatina y Williot Swedberg a la media hora tuvo la mejor oportunidad de ataque con un derechazo raso dentro del área, pero que el guardameta local atrapó en dos tiempos bien colocado. A la vuelta del descanso, y habiendo hecho Claudio Giráldez dos sustituciones, el Celta mostró aún mejor cara.

Hugo Álvarez dejó detalles de calidad escorado a la banda izquierda y en el minuto 61 fraguó el 0-1 con otra internada, que canalizó en un pase en horizontal dentro del área del Olympique y que Javi Rueda remató a gol con su llegada desde el segundo palo. Viéndose por debajo, los franceses debían aumentar su presión ofensiva, pero evidenciaron sus pocos recursos.

Aparte de un cabezazo sin premio de Corentin Tolisso, el conjunto local no incordió al portero de un Celta que al contragolpe selló su triunfo. En el tiempo añadido, y justo después de que Iago Aspas hubiera intentado una vaselina, Ferran Jutglà encontró hueco para correr casi en solitario hasta el área conrtaria y marcar el 0-2 definitivo con un zurdazo raso.