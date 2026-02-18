El Celta busca acercar los octavos de Europa League en el fortín del PAOK

Claudio Giraldez, entrenador del RC Celta, tras el encuentro ante el RCD Espanyol. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta visita este jueves (21.00) al PAOK de Salónica en la ida de los 'playoffs' de la Europa League 2025-26, cuando el conjunto gallego no atraviesa su mejor momento y necesita una alegría continental para coger de nuevo impulso, ante un equipo griego que llega con mejores sensaciones y avalado por una racha de más de un año invicto en el Toumba Stadium.

Vuelve la competición continental para el conjunto entrenado por Claudio Giráldez. Y lo hace cuando los celestes atraviesan un momento complicado, inmersos en una racha de cinco encuentros sin ganar, cuatro en Liga --Real Sociedad (3-1), Getafe CF (0-0), CA Osasuna (1-2) y RCD Espanyol (1-1)-- y otro en Europa League, contra el Estrella Roja en Belgrado (1-1), en el último partido de la fase de liga.

Y es que la situación a nivel doméstico del equipo gallego no está en peligro --marchan séptimos con 34 puntos--, pero si puede llegar a ser arriesgado prolongar esta mala dinámica a nivel de confianza para un equipo muy joven y que la presión de verse abajo puede ser contraproducente y condicionar su futuro en Liga Europa.

Por eso, la tarea del Celta será coger impulso en Europa regresando de Salónica con un resultado positivo que les permita rematar el trabajo en Balaídos la próxima semana. Para ello, debe darle la vuelta a una estadística poco halagüeña, ya que solo han ganado una de las cuatro salidas continentales en este curso, por 0-3 al Dinamo Zagreb.

Además, ahora visita un Toumba Stadium garantía de éxito para los griegos, ya que no pierden en casa desde el 13 de febrero de 2025, es decir, una consistencia y éxito como local que convierte al estadio de Salónica en un fortín inexpugnable. Los de Giráldez se enfrentan a un equipo que acumula 26 encuentros sin perder en casa, de los cuales 20 son triunfos y 6 son empates.

Los griegos, que van terceros a tres puntos del líder y con un partido menos en la Superliga, ya se enfrentaron al Celta en la fase de liga de la Europa League, un encuentro que vencieron los locales en Balaídos por 3-1, con Iago Aspas como uno de los goleadores, y es que el 'Príncipe de las Bateas' es un habitual de Giráldez en una competición que necesita de su experiencia en este tipo de partidos.

El PAOK, que ya cayó eliminado el curso pasado en esta ronda de 'playoffs', presenta bajas sensibles, fundamentalmente la de Giannis Konstantelias, por sanción y que fue un dolor de muelas para el conjunto gallego en la fase anterior. También se lo perderá Georgios Giakoumakis, sancionado, y los lesionados Kiril Despodov, Dimitris Pelkas y Luka Ivanesuc.

Mientras que Giráldez, que está avisado por ese 2-0 con el que los griegos tumbaron al Real Betis hace unas semanas, viaja a Salónica sin Hugo Sotelo ni Álvaro Núñez, además de los descartes técnicos de Franco Cervi y Joseph Aidoo, aunque sí estarán disponibles Yoel Lago y Carlos Domínguez, ausentes en el reciente 2-2 en el RCDE Stadium.