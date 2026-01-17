El Celta busca asaltar Europa frente al Rayo y el Valencia, salir del descenso en Getafe

Archivo - Borja Iglesias con el RC Celta - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta busca este domingo ante el Rayo Vallecano en ABANCA Balaídos (18.30 horas) asaltar las posiciones europeas de LaLiga EA Sports, en una vigésima jornada, la primera de la segunda vuelta, en la que el Valencia CF visita Getafe (14.00 horas) con la esperanza de abandonar la zona de descenso.

Antes de recibir el jueves al Lille en Liga Europa, los gallegos esperan refrendar su buen momento en la competición doméstica, donde son séptimos y no caen desde el pasado 30 de noviembre, cuando claudicaron ante el RCD Espanyol; desde entonces, suman cinco jornadas consecutivas sumando, con un empate y cuatro victorias, las dos últimas este inicio de año ante Valencia (4-1) y Sevilla FC (0-1).

Un gol de penalti de Marcos Alonso en el minuto 88 les permitió triunfar en el Sánchez-Pizjuán y alcanzar los 29 puntos, los mismos que sitúan sexto al Real Betis; el empate entre celestes y verdiblancos en la primera vuelta hará que en caso de cosechar el mismo resultado -los béticos se miden con el Villarreal- todo se decida por la diferencia de goles, ahora mismo de +6 para los andaluces y de +5 para el cuadro vigués.

Enfrente, el Rayo, eliminado esta semana en Copa por el Alavés (2-0), cortó la pasada jornada una sangría que duraba ya más de dos meses y medio. Desde que el 26 de octubre ganasen al Deportivo Alavés, los de Iñigo Pérez habían enlazado ocho encuentros ligueros sin vencer, tres derrotas y cinco empates que les habían puesto en una situación incómoda.

Sin embargo, el 2-1 frente al RCD Mallorca aplacó las dudas en Vallecas e hizo que el equipo se elevase hasta la décima plaza gracias a sus 22 unidades, a siete de las posiciones de privilegio y cinco sobre los puestos de peligro.

Por el cuadro celeste, Claudio Giráldez no contará por decisión técnica con Fran Beltrán, Ferran Jutglà, Franco Cervi ni Mihailo Ristic, mientras que los rayistas lamentarán las bajas de Óscar Valentín, expulsado ante los baleares, de los lesionados Abdul Mumin, Luiz Felipe, Andrei Ratiu y Diego Méndez, y de Pathé Ciss, que jugará la final de la Copa África con Senegal, con la duda del tocado Unai López.

En el partido que abre la jornada dominical, Getafe y Valencia enfrentan sus urgencias, más acuciantes para el equipo 'che', que marca la zona de descenso y que espera aprovechar la alegría copera para tratar de tomar impulso en LaLiga.

Los de Carlos Corberán se impusieron al Burgos (0-2) y sellaron su pase a cuartos en el 'torneo del KO', la única competición en la que se están mostrando solventes este curso. En el campeonato doméstico, arrastran ya seis fechas sin saborear la victoria -cuatro empates y dos derrotas-.

Sus resultados le dejan en la decimoctava plaza, la primera que marca el descenso, con 17 puntos, aunque la zona de salvación está a solo uno, por lo que ansían una reacción que les haga afrontar con más confianza la segunda vuelta.

El cuadro azulón, eliminado en Copa precisamente por los burgaleses en dieciseisavos, han vivido un último mes y medio pésimo, con cinco derrotas y un empate entre todas las competiciones. En LaLiga, donde son duodécimos con 21 unidades, cuatro más que los valencianistas, no ganan desde el 28 de noviembre, ante el Elche.

Mouctar Diakhaby, Thierry Correia y Julen Agirrezabala no estarán disponibles para el técnico 'che', pendiente del estado de Hugo Duro y de Dani Raba. José Bordalás no podrá contar con Abdel Abqar, Borja Mayoral, Abu Kamara y Davinchi, todos por lesión.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Getafe - Valencia. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 14.00 horas.

Atlético de Madrid - Alavés. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15 horas.

Celta - Rayo. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30 horas.

Real Sociedad - FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00 horas.