El Celta mira hacia la quinta plaza en Mestalla y Getafe y Athletic ansían la sexta

Archivo - Borja Iglesias y César Tárrega en el Valencia-Celta de la pasada temporada en Mestalla - Europa Press/Contacto/Maria Jose Segovia/Defodi Im

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta visita este domingo al Valencia CF en Mestalla (16.15 horas) con el objetivo de no perder de vista la quinta plaza y alejar a los aspirantes a arrebatarle la sexta, como Getafe CF y Athletic Club, que miden su ambición en el Coliseum (14.00 horas) en esta trigésima jornada de LaLiga EA Sports, en la que el CA Osasuna también quiere apurar sus opciones europeas ante un necesitado Deportivo Alavés (21.00 horas) y en la que Real Oviedo y Sevilla FC, donde debutará Luis García Plaza, enfrentan sus necesidades (18.30 horas).

Los de Claudio Giráldez, renovado esta misma semana hasta 2028, retoman la competición doméstica con la necesidad de volver a vencer después de tres jornadas sin hacerlo. Las derrotas ante Real Madrid (1-2) y Deportivo Alavés (3-4), esta última justo antes del parón y tras desperdiciar un favorable 3-0, y el empate ante el Real Betis (1-1) le han impedido aprovechar la mala racha precisamente de los verdiblancos.

Y es que con 41 puntos el conjunto gallego, sexto, está a solo tres del cuadro bético (44), que no gana desde mediados de febrero; empatados en enfrentamientos directos, en caso de empate a puntos decidiría la diferencia de goles -en estos momentos de +7 para los andaluces y de +6 para los vigueses-.

Aún así, el equipo celeste, que el próximo jueves inicia su eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa ante el Friburgo, no se debe descuidar, ya que son muchos los rivales que ansían su sexto puesto. A tres unidades se encuentran Real Sociedad, Getafe y Athletic (38), y a cuatro, Osasuna y Espanyol (37).

Enfrente, el Valencia parece haber calmado las aguas con tres triunfos en cuatro partidos, el último de ellos antes de la 'ventana' internacional ante el Sevilla (0-2). Con ello, los de Carlos Corberán han llegado a los 35 puntos, siete más que los que marcan la zona de descenso.

Iago Aspas, con una tendinopatía aquílea, Matías Vecino, Miguel Román, Carl Starfelt y Mihailo Ristic no estarán disponibles para Giráldez. El conjunto 'che', por su parte, lamentará las bajas de Copete, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y Julen Agirrezabala, pero tanto José Luis Gayà como Filip Ugrinic estarán disponibles.

GETAFE Y ATHLETIC, CON LA MIRADA EN LA SEXTA PLAZA

Antes de que comience el duelo en Mestalla, Getafe y Athletic Club, octavo y noveno de la clasificación, abrirán la jornada dominical en busca de una victoria con la que presionar a los celestes. Igualados a 38 unidades, a tres de los gallegos, azulones y leones tratarán de dar continuidad a los triunfos con los que alcanzaron el parón por selecciones.

Los de José Bordalás, que no podrá sentarse en el banquillo los dos próximos encuentros después de ser expulsado ante el Espanyol, superaron a los catalanes (1-2) y sumaron su quinta victoria en siete partidos, escapando a diez puntos de zona baja, la misma distancia que manejan los de Ernesto Valverde, que ganando al Betis (2-1) cortaron una serie de tres fechas ligueras sin vencer.

El Getafe, el segundo equipo de LaLiga que menos goles marca (25) y el tercero que menos goles encaja (31), necesita mejorar sus prestaciones en el Coliseum, donde solo ha ganado dos de sus últimos siete compromisos en casa. Enfrente, los bilbaínos solo han conseguido imponerse en tres de sus 14 salidas ligueras este curso.

Los madrileños tendrán hasta tres bajas por sanción, las de Abdel Abqar, Allan Nyom y Kiko Femenía, y dos seguras por lesión, las de Juanmi Jiménez y Borja Mayoral, mientras que Abu Kamara y Davinchi son duda. El 'Txingurri' no tendrá a disposición a Beñat Prados, Aitor Paredes y Andoni Gorosabel.

OSASUNA QUIERE ENGANCHARSE A EUROPA Y EL ALAVÉS, ALEJAR EL PELIGRO

También quiere acercarse a la zona continental Osasuna, décimo de la clasificación y que visita en Mendizorrotza a un Deportivo Alavés apurado pero que todavía no ha perdido desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo.

Los navarros interrumpieron en la jornada anterior un lapso de tres partidos sin ganar al hacerlo frente al Girona (1-0) con un gol de Ante Budimir. Ahora, el cuadro de Alessio Lisci (37) tiene los puestos continentales a cuatro unidades.

El equipo babazorro, por su parte, quiere dar continuidad a la buena dinámica lograda desde que el técnico madrileño tomó los mandos. Se estrenó con un empate ante el Villarreal (1-1), y antes del parón logró remontar un 3-0 al Celta en Balaídos (3-4) para que el conjunto vasco consiguiese su primera victoria liguera desde el 30 de enero. Aún así, solo tres puntos les separan de las posiciones de peligro.

Denis Suárez, sancionado, se perderá el choque, para el que son duda Lucas Boyé y Carlos Benavídez, por los vitorianos. Iker Benito, que continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior es la única baja para el cuadro rojillo.

LUIS GARCÍA PLAZA SE ESTRENA EN OVIEDO

En el Carlos Tartiere, el Real Oviedo, colista de la categoría, y el Sevilla FC, decimoquinto de la tabla, afrontan un encuentro trascendental para ambos equipos, inmiscuidos en la pelea por evitar el descenso, y en el que Luis García Plaza debutará como técnico del conjunto nervionense.

Los asturianos ocupan la última plaza con 21 unidades, con la salvación nueve puntos por encima; la derrota ante un rival directo como el Levante (4-2) frenó la euforia suscitada por el triunfo ante el Valencia (1-0) y cortó dos jornadas sin caer. Ahora, los de Guillermo Almada se encomiendan al Tartiere, donde buscan encadenar dos victorias consecutivas en Primera por primera vez desde 2000 y donde han cosechado tres de sus cuatro triunfos ligueros hasta ahora.

Enfrente, el Sevilla ha tratado de cambiar de rumbo con la destitución de Matías Almeyda y la contratación del preparador madrileño, que deberá poner fin a cuatro fechas seguidas sin vencer -dos derrotas y dos empates-. Los andaluces, con 31 puntos, están solo tres por encima del descenso, una amenaza muy real.

El cuadro carbayón tendrá hasta seis ausencias en la cita, las de los lesionados Ovie Ejaria, David Carmo, Alex Forés, Leander Dendoncker, Luka Ilic y Lucas Ahijado, mientras que los nervionenses lamentarán las bajas de Lucien Agoumé, por sanción, y de César Azpilicueta y Marcao, por lesión.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Getafe - Athletic Club. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00 horas.

Valencia - Celta. Galech Apezteguia (C.Navarro) 16.15 horas.

Real Oviedo - Sevilla. Hernández Hernández (C.Las Palmas)18.30 horas.

Alavés - Osasuna. Soto Grado (C.Riojano) 21.00 horas.