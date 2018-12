El Celta quiere confirmar su recuperación ante un Leganés al alza

Publicado 13/12/2018 19:20:58 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Celta de Vigo buscará este viernes (21 horas) su tercera victoria consecutiva en Liga para intentar confirmar su recuperación ante un Leganés que sigue al alza y acumula siete partidos sin conocer la derrota, un duelo equilibrado que servirá para inaugurar la decimosexta jornada en Primera División.

En Balaídos, el cuadro de Miguel Cardoso -que cumple un mes en el banquillo- tratará de mantener su buena racha tras las victorias conseguidas ante Huesca y Villarreal, ésta última fuera de casa, para aumentar su distancia con la parte baja de la tabla y comenzar a enfilar su verdadero objetivo: rondar las posiciones que llevan a Europa.

Los celestes, que no tienen bajas, se han dejado 12 puntos en casa, pero eso no parece importar al técnico de los gallegos. "Es un buen contexto para nosotros, estamos preparando un equipo que sea capaz de entender los distintos momentos del partido", dijo Cardoso. "El Leganés tiene una manera de atacar muy particular", avisó en la previa.

Por su parte, el cuadro madrileño atraviesa su mejor momento de la temporada tras haber ganado lejos de Butarque 13 meses después de su última conquista. La victoria en Pucela (2-4) supuso un buen empujón anímico para los pepineros, que siguen siendo muy fiables cuando juegan ante su afición aunque no pudieran ganar en su último envite ante el Getafe (1-1).

El equipo de Mauricio Pellegrino no pierde desde el 27 de octubre y ha mejorado sus prestaciones de manera considerable. Tras diez jornadas continuadas en los puestos comprometidos, ahora el Lega cuenta con tres puntos de colchón sobre el descenso y ha vuelto a estar en los focos al convertirse en el rival del Real Madrid en los octavos de Copa del Rey.

Los blanquiazules tienen muchísimas ausencias, entre ellas la de Rubén Pérez, expulsado en el derbi, y la de Recio, la pareja que se ha consolidado en el centro del campo. Además, Ezequiel Muñoz, Szymanowski, Michael Santos y Tarín, por lesión. Tampoco podrá jugar Nyom, autor del gol en el último partido, por acumulación de tarjetas.

Balaídos siempre será de grato recuerdo para el Leganés. Allí fue donde debutó en Primera División y lo hizo con un triunfo histórico (0-1) en agosto de 2016 y, a principios de siglo, venció por idéntico resultado en octavos de Copa, aunque no le sirviese para clasificarse. En su última visita, hace un año, cedió por 1-0, gol de Iago Aspas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Viernes 14.

Celta - Leganés. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00 horas.

-Sábado 15.

Getafe - Real Sociedad. Jaime Latre (C. Aragónes) 13.00 horas.

Valladolid - Atlético. Undiano Mallenco (C.Navarro) 16.15 horas.

Real Madrid - Rayo. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30 horas.

Eibar - Valencia. Cordero Vega (C.Cántabro) 20.45 horas.

-Domingo 16.

Sevilla - Girona. Cuadra Fernández (C.Madrileño) 12.00 horas.

Espanyol - Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15 horas.

Huesca - Villarreal. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30 horas.

Levante - Barcelona. González González (C.C.-leonés) 20.45 horas.

-Lunes 17.

Alavés - Athletic. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00 horas.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPO J G E P GF GC PTS.

1. Barcelona 15 9 4 2 41 19 31.

2. Sevilla 15 8 4 3 27 16 28.

3. Atlético de Madrid 15 7 7 1 21 10 28.

4. Real Madrid 15 8 2 5 23 19 26.

5. Alavés 15 7 3 5 18 17 24.

6. Levante 15 6 4 5 27 25 22.

7. Betis 15 6 4 5 16 17 22.

8. Getafe 15 5 6 4 16 12 21.

9. Girona 15 5 6 4 17 17 21.

10. Espanyol 15 6 3 6 17 20 21.

11. Celta de Vigo 15 5 5 5 28 24 20.

12. Valladolid 15 5 5 5 13 15 20.

13. Real Sociedad 15 5 4 6 18 18 19.

14. Eibar 15 5 4 6 19 23 19.

15. Valencia 15 3 9 3 12 12 18.

16. Leganés 15 4 5 6 15 19 17.

17. Villarreal 15 3 5 7 15 19 14.

18. Athletic Club 15 2 8 5 15 23 14.

19. Rayo Vallecano 15 2 4 9 15 30 10.

20. Huesca 15 1 4 10 12 30 7.