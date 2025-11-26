Celta y Real Betis quieren confirmarse en el Top 8

Los jugadores del RC Celta Ferran Jutglá y Hugo Sotelo. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta visita este jueves al Ludogorets en la ciudad búlgara de Razgrad (18.45 horas), en la jornada 5 de la fase liga de la Liga Europa, un partido en el que los de Claudio Giráldez quieren mantener su paso firme en la competición logrando su cuarto triunfo consecutivo, mientras que en el estadio de La Cartuja, el Real Betis recibe al Utrecht (21.00 horas) con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan acabar la jornada entre los ocho primeros de la clasificación.

En el Ludogorest Arena, el RC Celta de Claudio Giráldez quiere dar un golpe sobre la mesa y encarrilar su clasificación a los octavos de final de la Europa League. El equipo gallego es uno de los más en forma de la competición, sumando por victoria su tres últimos partidos. Nueve puntos que les han permitido asentarse en el Top 8 de la tabla y tener su permanencia en la competición muy encaminada. Además, se mide a un Lodogorets que sólo ha sumado tres puntos y está fuera del Top 24.

Y es que la euforia se ha instaurado en el equipo celeste, que desde que empezara el mes de octubre sólo ha perdido un partido, ante el FC Barcelona (2-4) en Liga. En el resto, el balance es de siete triunfos, tres de ellos en la Europa League, y dos empates. Además, lejos de Balaídos, encadena cinco triunfos seguidos, en la que es la mejor racha del club a domicilio desde la temporada 2004-05, en la que sumaron seis, eso sí, en Segunda División.

En Bulgaria, y para seguir con la buena dinámica del equipo, Giráldez volverá a acometer rotaciones en la alineación, dando entrada a jugadores habituales entre semana como Ferran Jutglá y Borja Iglesias, máximo goleador celtiña en Europa, ambos suplentes en Liga el pasado fin de semana. También apunta a estar de inicio Miguel Román, en el centro del campo, que ha sido titular en las victorias frente al Niza y Dinamo de Zagreb. Además, el técnico gallego recupera a Carlos Domínguez y Hugo Álvarez, que se han perdido los dos últimos partidos por lesión.

Enfrente tendrán a un Ludogorets que no está viviendo su mejor temporada. De hecho, ante el Celta, debutará en el banquillo Per-Mathias Hogmo, que sustituye al destituido Todor Zhivondov, después de que el equipo marche cuarto en la liga búlgara y sólo haya ganado en dos de los últimos 10 partidos. No tendrá un debut fácil el noruego, ya que los 10 partidos que ha jugado en su historia el Ludogorets ante equipos españoles los ha perdido --Real Betis (3), Real Madrid (2), RCD Espanyol (2), Valencia (2) y Athletic Club (1)--.

Por su parte, el Real Betis recibirá en el estadio de La Cartuja al Utrecht neerlandés con el objetivo de sumar su tercer triunfo en una Europa League en la que se mantiene invicto --dos victorias y dos empates--. No debería ser una empresa complicada, teniendo en cuenta que su rival sólo ha sumado un puntos en las primeras cuatro jornadas, en las que ha conseguido ver puerta en sólo una ocasión. Eso sí, pese a los malos resultados, viene de empatar frente al Oporto (1-1).

Un equipo andaluz que, a pesar de no haber conseguido el triunfo en ninguno de sus dos últimos partidos, llega en dinámica positiva, encadenando cinco duelos invicto. Además, viene de ganar dos de sus tres últimos partidos como local, uno de ellos en Liga Europa ante el Lyon (2-0), un triunfo de prestigio que les colocó con ocho puntos, los mismos que el octavo clasificado.

Eso sí, la alineación de Manuel Pellegrini estará marcada por el derbi sevillano del próximo domingo, uno de los choques más importantes de la temporada para los vediblancos. El que casi con seguridad estará será el brasileño Antony, que no podrá estar en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la expulsión que sufrió ante el Girona. Así, el Betis contará con una de sus principales armas ofensivas, que ya demostró con un gol ante el Lyon y gol y asistencia frente al Nottingham Forest que se le dan bien los partidos europeos en casa.

Además, ante la baja por lesión de Giovani Lo Celso, Isco podría contar con su primera titularidad de la temporada tras regresar el pasado domingo ante el Girona tres meses después de lesionarse de manera estelar. Poco más de media hora le bastó al malagueño para dejar su sello en forma de asistencia. Mientras, arriba, la baja por gripe de Cédric Bakambu podría dar sus primeros minutos de inicio en la Liga Europa al Cucho Hernández.

Por su parte, los neerlandeses llegan a Sevilla necesitados de puntos pero con una buena dinámica en las últimas semanas, que le han permitido sumar dos triunfos y dos empates en sus últimos cuatro partidos. La mala noticia para el técnico neerlandés Ron Jans es que no podrá contar con su portero titular, el griego Vasilis Barkas, expulsado ante el Oporto. Sin embargo, recupera a su hombre más peligroso en ataque, el delantero Victor Jensen, autor de ocho tantos en los primeros nueve partidos de la temporada, antes de caer lesionado.