El Celta saca poca renta en la ida contra el PAOK

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta venció (1-2) al PAOK de Salónica este jueves en la ida del 'playoff' de la Liga Europa en busca del billete a octavos de final, a sellar la próxima semana en la vuelta de Balaídos.

El equipo de Claudio Giráldez fue mejor pero le faltó más cuchillo entre los dientes para rematar la faena. Después de un brillante primer tiempo con el 0-2 al descanso de Iago Aspas y Williot Swedberg, el Celta esperó más en su campo y perdió la opción de hacer más daño a su rival, cediendo incluso parte del botín.

El equipo español mostró su superioridad sobre un césped inexpugnable para los equipos visitantes desde hace más de un año. Con presión arriba, el Celta forzó a un PAOK sin salida y así generó el 0-1 de Aspas, tras un gran pase de espuela de Miguel Román. El Celta tocó con calidad y, antes del descanso, una pared de Williot con el capitán celeste supuso el 0-2.

En el segundo acto, el Celta optó por esperar en su campo, buscar la contra, pero dio la alternativa al PAOK de soltarse, sin tampoco regalar ocasiones. Los de Vigo fallaron en ambición temiendo quizá la reacción del estadio de Salónica, pero la entrada de Fer López y Hugo Álvarez devolvió algo de profundidad a los visitantes.

Los de Giráldez volvieron a jugar en campo rival y, en otra acción de buena combinación, Hugo Álvarez sorprendió al meta local, pero antes de cruzar la línea, Jutglà empujó el balón. El VAR detectó un milimétrico fuera de juego, y del posible 0-3 llegó el 1-2 de Alexander Jeremejeff, un golazo de volea, con la mala fortuna de que esta vez no fue fuera de juego por otro milímetro.

El Celta se acercó varias veces con peligro por banda derecha con Hugo Álvarez, pero atrás no estuvo tan seguro, y el PAOK tuvo también ocasiones para alargar su invicto. Los de Vigo, que llevaban una mala racha de cinco partidos sin ganar, se volvieron a casa con poca renta pero con el primer paso para estar en octavos, una cita con Europa que no se le debe escapar en Balaídos.