Cervera: "Es un punto contra el Barça, pero el partido se puso para ganarlo"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, valoró positivamente el punto obtenido frente al Barcelona (0-0) en la sexta jornada de Liga, pero lamentó no haber podido llevarse los tres porque "el partido se puso para ganarlo".

"El partido se puso para ganarlo por el ida y vuelta, en ese ida y vuelta éramos más peligrosos nosotros pero al final pudimos perderlo también. Hay que sacar conclusiones buenas porque la intensidad es la que a mí me gusta", dijo Cervera en la rueda de prensa posterior al choque.

"Luego ves que faltan muchas cosas, pero me quedo con eso, con la intensidad y el ritmo. Luego fuimos mejores cuando se quedaron con diez pero es verdad que con la pelota nos cuesta mucho. Cuando se han quedado con diez pensé que era peor para nosotros porque nos obligaba a hacer algo que no sabemos, pero no", apuntó Cervera.

En ese sentido, el técnico de los amarillos cree que estuvieron "bien defensivamente". "Robamos en esas zonas, pero luego con la pelota no supimos dar dos sprints y en eso tenemos que mejorar. Un punto contra el Barça es un punto contra el Barça, pero hay que pensar que pudimos haberlo ganado", añadió.

"A mí no me gustan los partidos descontrolados, pero el de hoy no estaba muy descontrolado. Sólo se descontroló en esa jugada de Memphis, pero ellos no llegaban con peligro. Nosotros sí, pero el último pase nunca fue bueno. A mí el partido me estaba gustando. Sobre todo, si tengo que sacar una conclusión me quedo con la intensidad", destacó.

"Hemos corrido 111 kilómetros y eso para nosotros es fundamental. Y en lo otro habrá días mejores y días peores. Lo de hoy no me preocupa porque lo sé. Sé que tenemos algunas carencias pero no podemos jugar con esas carencias sin el ritmo que hemos puesto hoy", finalizó Cervera, que no pudo confirmar qué lesión sufre Fali, que se retiró con dolores en la rodilla en la primera parte.