Chad y LaLiga se alían para impulsar el crecimiento y la modernización del fútbol en el país - LALIGA

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga firmó este jueves un acuerdo de consultoría con Chad para aportar su experiencia y conocimiento al desarrollo del fútbol del país mediante iniciativas de formación, detección de talento, fortalecimiento institucional y apoyo a la futura Academia Nacional.

"LaLiga y el Ministerio de Juventud y Deportes de Chad, han formalizado un acuerdo de consultoría destinada a contribuir al desarrollo y la profesionalización del fútbol en el país africano, a través de un proyecto plurianual y progresivo", anunció la patronal del fútbol profesional español en un comunicado.

Según explica LaLiga, el proyecto busca acompañar a Chad en un proceso progresivo de transformación, desde el fortalecimiento de sus capacidades y estructuras hasta la consolidación de herramientas y metodologías que permitan generar un impacto sostenible en el tiempo. "La combinación de talento, formación, metodología, gobernanza y transferencia de conocimiento permitirá adaptar la experiencia de LaLiga a las necesidades y prioridades específicas del fútbol chadiano", añade.

El acuerdo combinará la experiencia y metodología de LALIGA con el conocimiento y las capacidades locales, con un enfoque centrado en la identificación y desarrollo del talento, la formación y el fortalecimiento de las estructuras del fútbol chadiano.

En el marco de esta colaboración, Nair Abakar, Ministro de Juventud y Deportes de Chad, acompañado por una delegación, ha visitado la sede de LaLiga en Madrid, donde se ha formalizado la colaboración y se han presentado las principales áreas de trabajo de LaLiga en una sesión con el equipo responsable del proyecto para avanzar en la planificación de las próximas actuaciones.

"Nuestra ambición para el fútbol chadiano es ofrecer a nuestros jóvenes jugadores el entorno adecuado para desarrollarse, permitir que nuestros clubes crezcan y hacer que nuestra liga sea más competitiva. Hemos elegido esta colaboración con LaLiga para contribuir a hacer realidad esa ambición", explicó Nair Abakar.

"Esta alianza combina una experiencia reconocida en el fútbol profesional con el conocimiento local y el compromiso de nuestra comunidad futbolística. Juntos queremos desarrollar un programa cuyos resultados puedan verse en las carreras de los jugadores, en el trabajo de los entrenadores y en el día a día de nuestros clubes", añadió.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebró también este nuevo proyecto de consultoría ya que permiten "compartir conocimiento y metodología, trabajando siempre de la mano de las instituciones y profesionales locales y adaptándonos a las particularidades de cada país". "Con esta colaboración, queremos contribuir a generar conocimiento, capacidades y herramientas que puedan seguir desarrollándose de manera sostenible en el tiempo", afirmó.

"Esta colaboración representa una oportunidad para poner el conocimiento y la experiencia de LaLiga al servicio del desarrollo del fútbol en Chad, trabajando junto a las instituciones y profesionales locales para construir unas bases sólidas y sostenibles. Queremos acompañar este proceso desde una perspectiva integral, combinando talento, formación, metodología y fortalecimiento de las capacidades locales, con el objetivo de que el conocimiento adquirido permanezca en el ecosistema futbolístico del país y contribuya a su desarrollo a largo plazo", señaló Trésor Penku, Managing Director de LALIGA en África.

Según explicó LaLiga, la primera fase del proyecto estará orientada a establecer las bases sobre las que desarrollar las siguientes etapas de la colaboración. Entre las principales líneas de trabajo se incluyen una campaña nacional de identificación de talento y la definición de un sistema de seguimiento de los jugadores identificados; el asesoramiento técnico para el diseño y la estructuración de la futura Academia Nacional; la formación de entrenadores, directivos y gestores deportivos; y la elaboración de un diagnóstico estratégico de la liga local, acompañado de recomendaciones y una hoja de ruta para su transformación.

Las siguientes fases del proyecto estarán orientadas a avanzar progresivamente en la transformación de las estructuras del fútbol de Chad. Entre las actuaciones previstas se contempla el despliegue operativo y la consolidación de la futura Academia Nacional, dando continuidad a los procesos de detección, formación y seguimiento de jugadores. El proyecto también permitirá avanzar en la aplicación de las recomendaciones definidas para la liga y los clubes.

"Esta iniciativa representa una colaboración de carácter inédito para LaLiga en el África subsahariana y refuerza su apuesta por compartir su experiencia y conocimiento para contribuir al desarrollo sostenible de otros ecosistemas futbolísticos", añade LaLiga, destacando la "amplia experiencia internacional en el desarrollo de proyectos deportivos, con más de 1000 proyectos impulsados desde 2015 en 60 países de todo el mundo".