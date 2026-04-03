El Chelsea sanciona a Enzo Fernández por afirmar que le gustaría vivir en Madrid: "Se cruzó una línea roja"

Archivo - Enzo Fernández con el Chelsea - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino Enzo Fernández no jugará los dos próximos partidos del Chelsea después de que el club inglés le haya sancionado por unos comentarios realizados durante el parón internacional en los que ponía en duda su futuro en Stamford Bridge, asegurando que le gustaría "vivir en Madrid".

"Hablé con Enzo hace aproximadamente una hora. El club, conmigo participando en la decisión, ha decidido que no estará disponible para el partido de mañana ni para el del Manchester City del próximo domingo. Es decepcionante que Enzo se exprese de esa manera. No tengo nada malo que decir sobre él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir", señaló el rueda de prensa el técnico 'blue', Liam Rosenior.

Así, el jugador de 25 años no disputará ni el partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado contra el Port Vale y ni el de Premier League del próximo fin de semana contra el Manchester City.

En una entrevista en YouTube con Avirales, Enzo Fernández, vinculado en varias ocasiones con el Real Madrid, reconoció que le gustaría vivir en la capital española. "Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerdo a Buenos Aires. Viviría en Madrid", señaló entonces.

Tras la derrota por 3-0 en casa ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones en marzo, el argentino dijo que no sabía si seguiría en el Chelsea la próxima temporada. Fernández fichó por el Chelsea en 2023 por 122 millones de euros, lo que supuso entonces el récord británico, y fue nombrado vicecapitán al año siguiente.

"Enzo, en primer lugar, como persona y como jugador, me merece el máximo respeto. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí, ni de los directores deportivos, ni de la propiedad, ni de los jugadores; estamos de acuerdo en nuestra decisión. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se traspasó una línea roja", afirmó Rosenior.

Sin embargo, Rosenior reveló que no se tomarían medidas disciplinarias contra el español Marc Cucurella después de que este dijera en una entrevista con The Athletic que el despido del exentrenador Enzo Maresca en enero había desestabilizado al equipo, además de reconocer en una rueda de prensa con la selección española que sería "difícil de rechazar" una oferta del Barça.

"Ayer tuve una conversación fantástica con Marc, de media hora, en mi despacho. Lo que me decepcionó de la entrevista de Marc fue el rumbo que tomó. Creo que debería habernos hablado primero a nosotros sobre cómo se sentía. Quiero que los jugadores sepan que pueden hablar abierta y honestamente por el bien del club. Como club de fútbol, sabemos que tenemos que mejorar", finalizó.