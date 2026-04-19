'Cholo' Simeone: "Los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes"

Diego Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes", tras haber perdido este sábado por penaltis (2-2/3-4) la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

"Yo creo que los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes", respondió el 'Cholo' Simeone de forma tajante, tras haberle preguntado un asistente a la rueda de prensa por un mensaje que dar a su afición.

"El rival hizo el partido que tenía que hacer. Nosotros no pudimos empezar bien el partido, creo que pudimos haber resuelto mejor los dos goles que tuvimos. Después del primer gol reaccionamos bien, encontramos el empate, pero volvimos otra vez a cargar en un ritmo bajo, con poca intensidad y ellos fueron ahí más intenso que nosotros, pese a que tampoco había situaciones de goles claras", dijo el técnico rojiblanco.

"Llegó el segundo gol, nos fuimos al descanso, hablamos, teníamos que cambiar el paso y teníamos que cambiar el ritmo de juego. El segundo tiempo fue el que había que jugar, encontramos el 2-2, pudimos haber hecho el tercero, ya sea con Johnny o con Baena. No quiso entrar en esta oportunidad y nos fuimos al alargue, donde creo que tuvimos una cada uno: una de Julián que pega en el travesaño y la que ellos tienen también en la buena parada de Musso en el primer tiempo", resumió.

"Creo que competimos muy bien, creo que dieron absolutamente todo lo que teníamos, pero desgraciadamente esta vuelta en los penales fueron para el lado de ellos", apostilló Simeone. "No hay mucho para hablar, solamente estar cerca de ellos. Ellos saben que hicieron un esfuerzo enorme, hicieron un segundo tiempo y un alargue muy bueno", insistió.

"Pero el partido era en los 90, el partido era el gol de Johnny, era el gol de Baena... Desgraciadamente se fueron por muy poco las dos jugadas, fueron muy buenas las dos. Esta vez, como solemos decir a veces, esa contundencia que se necesita esta vez la tuvieron ellos y nosotros no", lamentó el entrenador argentino del Atlético.

Luego fue preguntado por el cansancio como factor clave. "Entenderás que después de haber jugado 90 minutos con el Barcelona hace cuatro días es normal que el equipo pudo haber tenido esa baja en el alargue. Pero así y todo, creo que en el alargue lo hicimos muy bien también. Salvo los primeros 10 minutos del arranque del partido, después creo que el equipo dio absolutamente todo lo que tenía", repitió Simeone.

"No entramos bien a la primera parte del partido. Creo que ya por el minuto 15 empezamos a mejorar un poco, a tener un poco más de intensidad, a tener más profundidad y a tener más juego asociado. Ahí llegó el gol y después otra vez caímos un poco en esa parte de menos intensidad, menos recuperar pelotas, menos ganar duelos, etc. Pese a eso, ellos no tuvieron situaciones de gol, pero nosotros nos jugamos el partido que jugamos en el segundo tiempo y que era el que pudimos haber resuelto en el primero si lo hacíamos de esa misma manera", recalcó.

En pocos días, el Atlético disputará las semifinales de la Champions League. "No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho. Necesitábamos ganar, no pudimos ganar. Sabemos que competimos y dimos todo, eso me da mucha tranquilidad. Pero bueno, en este lugar donde estamos es necesario ganar", reiteró sobre la importancia del título.

Por último, le preguntaron sobre Ademola Lookman. "Entendía que con Sorloth jugando ahí de '9' podíamos tener más situaciones de gol. Y que Julián podía cumplir lo que estaba haciendo Lookman y posteriormente Baena, que lo tiramos más a la izquierda. Jugadores muy importantes que tenemos también en ese lugar y entendí ese cambio de esa manera", zanjó.